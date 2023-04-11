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    «Рубин» выбирает между тремя тренерами: Уткульбаев будет уволен

    Стало известно, кто может стать новым главным тренером «Рубина».

    • «Рубин» сыграл вничью 4 матча подряд в Первой лиге.
    • С ноября команду возглавляет Юрий Уткульбаев, сменивший Леонида Слуцкого.
    • С тех пор казанцы не потерпели ни одного поражения.

    «Уткульбаев все, это известно — идет выбор нового тренера. Есть три главных кандидата: Шалимов, Рахимов и Талалаев. У каждого есть очевидный плюс: они все свободны.

    Нужно забивать голы и выигрывать — это то, чего хотят в руководстве. Общаются с каждым, чтобы понять, сходятся ли они в видении развития клуба, и кто из кандидатов лучше подойдет для этого.

    Что касается Курбана, то его в списке приоритетов пока нет. Но нельзя исключать, что наберут сверху и укажут на Бердыева. Также в кулуарах звучит фамилия Евдокимова. У Роберта есть покровители в республике, и он также может заскочить на место тренера «Рубина», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 12:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +42

      ароба 11 минут назад

      Лучши Бердыев

      0
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      Рейтинг: +1584

      Suvorov51 3 часа назад

      Так еще свободен С.Гогниев и С.Керж

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9020

      vladik12 3 часа назад

      Кандидатуры всех троих показывают, что по возвращении в РПЛ "Рубинчик" не собирается бороться за топ-5.

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      Рейтинг: +3497

      FRZZ > vladik12 57 минут назад

      Это точно.

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