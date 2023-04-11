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  • «Рубин» выбирает между тремя тренерами: Уткульбаев будет уволен

«Рубин» выбирает между тремя тренерами: Уткульбаев будет уволен

11 апреля 2023, 12:29
4

Стало известно, кто может стать новым главным тренером «Рубина».

  • «Рубин» сыграл вничью 4 матча подряд в Первой лиге.
  • С ноября команду возглавляет Юрий Уткульбаев, сменивший Леонида Слуцкого.
  • С тех пор казанцы не потерпели ни одного поражения.

«Уткульбаев все, это известно — идет выбор нового тренера. Есть три главных кандидата: Шалимов, Рахимов и Талалаев. У каждого есть очевидный плюс: они все свободны.

Нужно забивать голы и выигрывать — это то, чего хотят в руководстве. Общаются с каждым, чтобы понять, сходятся ли они в видении развития клуба, и кто из кандидатов лучше подойдет для этого.

Что касается Курбана, то его в списке приоритетов пока нет. Но нельзя исключать, что наберут сверху и укажут на Бердыева. Также в кулуарах звучит фамилия Евдокимова. У Роберта есть покровители в республике, и он также может заскочить на место тренера «Рубина», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Первая лига Рубин Рахимов Рашид Уткульбаев Юрий Шалимов Игорь Талалаев Андрей
Комментарии (4)
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vladik12
1681205484
Кандидатуры всех троих показывают, что по возвращении в РПЛ "Рубинчик" не собирается бороться за топ-5.
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ароба
1681216115
Лучши Бердыев
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jek718875
1681217994
Шалима давай!а то он в студии Матч ТВ штаны протёр
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