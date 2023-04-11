«Рубин» выбирает между тремя тренерами: Уткульбаев будет уволен

Стало известно, кто может стать новым главным тренером «Рубина».

«Рубин» сыграл вничью 4 матча подряд в Первой лиге.

С ноября команду возглавляет Юрий Уткульбаев, сменивший Леонида Слуцкого.

С тех пор казанцы не потерпели ни одного поражения.

«Уткульбаев все, это известно — идет выбор нового тренера. Есть три главных кандидата: Шалимов, Рахимов и Талалаев. У каждого есть очевидный плюс: они все свободны.

Нужно забивать голы и выигрывать — это то, чего хотят в руководстве. Общаются с каждым, чтобы понять, сходятся ли они в видении развития клуба, и кто из кандидатов лучше подойдет для этого.

Что касается Курбана, то его в списке приоритетов пока нет. Но нельзя исключать, что наберут сверху и укажут на Бердыева. Также в кулуарах звучит фамилия Евдокимова. У Роберта есть покровители в республике, и он также может заскочить на место тренера «Рубина», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.