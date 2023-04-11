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    Черчесов рассказал, как Федун повлиял на его тренерскую карьеру

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о бывшем владельце «Спартака» Леониде Федуне.

    «У Леонида Федуна был день рождения, и я его поздравил. Всегда поздравляю его с днем рождения и с Новым годом.

    Благодарен Федуну за то, что в свое время он доверил мне поработать в «Спартаке» на ответственных ролях, хотя, наверное, опыта у меня тогда недоставало: я ведь поздно завершил карьеру игрока – в 41 год.

    Понятно, что у нас могли возникать с Леонидом Арнольдовичем определенные разногласия по тем или иным вопросам, но как в амбициозной работе без этого? Я ценю то, что у нас с ним откровенные отношения», – сказал Черчесов.

    • Черчесов работал в «Спартаке» с 2006 по 2008-й год.
    • Федун был владельцем клуба с 2004 по 2022-й год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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