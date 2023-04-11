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    Черчесов впервые прокомментировал новость о возможном возвращении в «Динамо»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал информацию об интересе со стороны «Динамо» и «Трабзонспора».

    – В турецких СМИ вас на днях назвали одним из претендентов на пост главного тренера «Трабзонспора». Насколько мне известно, ваша кандидатура действительно обсуждается в этом клубе. Что вы на это скажете?

    – Я ведь живу не в безвоздушном пространстве, так что тоже читаю новости в интернете. И видел, что про меня написали в Турции применительно к «Трабзонспору». Видел и информацию в российских СМИ, в том числе и опровержения.

    На это могу сказать одно: ко мне лично никто из Турции сейчас официально не обращался, а мои мысли в данный момент заняты только «Ференцварошем». При этом вряд ли кто-то может запретить журналистам выдвигать собственные версии и пользоваться своими источниками информации, ведь у каждого своя работа.

    – В России сейчас говорят о том, что вами якобы интересуется «Динамо». Сам клуб эти слухи предсказуемо опроверг. Что скажете?

    – Я видел и то, и другое. Никаких обращений ко мне со стороны «Динамо» не было – ни официальных, ни полуофициальных. Больше мне по этой конкретной теме сказать нечего. При этом всегда говорю, что российский футбол – родной для меня, и я продолжаю общаться со многими людьми из этого мира.

    И еще добавлю, что у меня сохранились хорошие или просто нормальные отношения со всеми теми людьми, которые брали меня на работу и с которыми я потом расставался либо по их воле, либо по нашему обоюдному согласию.

    • Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.
    • Контракт тренера с клубом действует до 2024 года.
    • В 2014-2015 годах Черчесов тренировал «Динамо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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