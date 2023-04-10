Мостовой поддержал Дзюбу, не пожавшего руку Семаку

Александр Мостовой прокомментировал поведение Артема Дзюбы.
- Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.
- Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».
- Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.
«Не считаю поступок Дзюбы некрасивым. У каждого есть своя правда, а мы многого не знаем.
Поставьте на место Дзюбы другого человека: если его выгнали оттуда, то пошeл бы он? Вряд ли бы он пошeл здороваться.
Если бы «Локомотив» выиграл, а Дзюба забил два, то, может, сам пошeл бы к нему здороваться. У каждого есть свои нюансы и причины.
Я тоже не пойду жать руку тому, кто меня кинул или ещe что-то сделал. Многое не забывается», – сказал Мостовой.
Источник: «Чемпионат»