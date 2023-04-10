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    Мостовой поддержал Дзюбу, не пожавшего руку Семаку

    Александр Мостовой прокомментировал поведение Артема Дзюбы.

    • Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.
    • Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».
    • Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

    «Не считаю поступок Дзюбы некрасивым. У каждого есть своя правда, а мы многого не знаем.

    Поставьте на место Дзюбы другого человека: если его выгнали оттуда, то пошeл бы он? Вряд ли бы он пошeл здороваться.

    Если бы «Локомотив» выиграл, а Дзюба забил два, то, может, сам пошeл бы к нему здороваться. У каждого есть свои нюансы и причины.

    Я тоже не пойду жать руку тому, кто меня кинул или ещe что-то сделал. Многое не забывается», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.04.2023 21:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +372

      crf575757 3 часа назад

      МОСТОВОЙ как всегда выглядит придурком !

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