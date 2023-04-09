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Семак – о Дзюбе: «Устал, наверное»

9 апреля 2023, 23:18
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова Артема Дзюбы.

Семак после матча с «Локо» хотел пожать руку форварду, но тот отказался. Дзюба сказал, что не видел руки Семака.

– Дзюба сказал, что вас не видел.

– Не видел – ничего страшного. Устал, наверное.

– Видно же, что он поворачивается в вашу сторону.

– Может, просто устал. Не знаю. Это ж не моя проблема.

– Вам не кажется странной обида в таком возрасте?

– Я не понимаю и не знаю, почему. Надо спросить. Если он устал, то устал. Я благодарен каждому игроку. Рад за каждого игрока, который у нас был и помогает нам. Рад от всей души.

– А вы не устали еще?

– Устаю немножко, но ничего страшного. Работа такая.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (7)
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neim
1681088736
Семак устал победы "штамповать" ))).
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Дядя Серёжа
1681092966
"– Я не понимаю и не знаю, почему. Надо спросить. Если он устал, то устал. Я благодарен каждому игроку"--- переведите...
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Бригадный
1681093683
Чем Семак особенно впечатляет, так это воспитанностью и тактичностью. Нетипично даже как то для футболиста. Интеллигент! Но, как тренер, пока слабоват. Учиться треба.
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АЛЕКС 58
1681116119
Всё правильно! Пусть ему Миллер жмёт руку
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Бригадный
1681130554
Лично я пожал бы руку Семаку. Очень критично настроен к нему, как тренеру. Но человек Семак очень и очень приличный. Пожалуй, самый интеллигентный человек в истории футбола. Возможно - мирового. Для вида спорта, перенасыщенного всякими ублюдками, подонками и нарциссами, Семак выглядит, в натуре, "белой вороной".
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