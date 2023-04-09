Семак – о Дзюбе: «Устал, наверное»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова Артема Дзюбы.

Семак после матча с «Локо» хотел пожать руку форварду, но тот отказался. Дзюба сказал, что не видел руки Семака.

– Дзюба сказал, что вас не видел.

– Не видел – ничего страшного. Устал, наверное.

– Видно же, что он поворачивается в вашу сторону.

– Может, просто устал. Не знаю. Это ж не моя проблема.

– Вам не кажется странной обида в таком возрасте?

– Я не понимаю и не знаю, почему. Надо спросить. Если он устал, то устал. Я благодарен каждому игроку. Рад за каждого игрока, который у нас был и помогает нам. Рад от всей души.

– А вы не устали еще?

– Устаю немножко, но ничего страшного. Работа такая.