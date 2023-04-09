Семак – о Дзюбе: «Устал, наверное»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова Артема Дзюбы.
Семак после матча с «Локо» хотел пожать руку форварду, но тот отказался. Дзюба сказал, что не видел руки Семака.
– Дзюба сказал, что вас не видел.
– Не видел – ничего страшного. Устал, наверное.
– Видно же, что он поворачивается в вашу сторону.
– Может, просто устал. Не знаю. Это ж не моя проблема.
– Вам не кажется странной обида в таком возрасте?
– Я не понимаю и не знаю, почему. Надо спросить. Если он устал, то устал. Я благодарен каждому игроку. Рад за каждого игрока, который у нас был и помогает нам. Рад от всей души.
– А вы не устали еще?
– Устаю немножко, но ничего страшного. Работа такая.
Источник: «Спорт-Экспресс»