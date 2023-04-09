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    Семак – о Дзюбе: «Устал, наверное»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова Артема Дзюбы.

    Семак после матча с «Локо» хотел пожать руку форварду, но тот отказался. Дзюба сказал, что не видел руки Семака.

    – Дзюба сказал, что вас не видел.

    – Не видел – ничего страшного. Устал, наверное.

    – Видно же, что он поворачивается в вашу сторону.

    – Может, просто устал. Не знаю. Это ж не моя проблема.

    – Вам не кажется странной обида в таком возрасте?

    – Я не понимаю и не знаю, почему. Надо спросить. Если он устал, то устал. Я благодарен каждому игроку. Рад за каждого игрока, который у нас был и помогает нам. Рад от всей души.

    – А вы не устали еще?

    – Устаю немножко, но ничего страшного. Работа такая.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2023 23:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19429

      Cleaner 1 час назад

      Семак, без бабла за которое куплены бразильцы, ты никто.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3921

      minaev23 > Cleaner 49 минут назад

      +100500

      0
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