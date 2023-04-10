Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ловчев: «Дзюба видел Семака и не пожал руку специально»

    Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поступок нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, который не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

    «Думаю, Дзюба видел Семака. И не пожал руку специально. Это точно говорит об отношении Артема к тренеру – видимо, что-то при расставании с «Зенитом» случилось и у игрока есть вопросы к тренеру.

    Вокруг Дзюбы много шума – заявления, шоу, эфиры. На это я бы посмотрел так. Думаю, и сам Дзюба понимает, и до других уже дошло – ты востребован и нужен всем, когда ты действующий футболист, когда ты в топе.

    Но как только заканчиваешь с футболом, не нужен никому – футбол идет дальше, а ты остаешься один на один сам с собой. Не нужен ни клубам, ни сборной. Живи, как сможешь, на что можешь.

    Дзюба это понимает, и копит себе пиар-капитал уже сейчас. Все это хорошо, но не вызывает вопросов только до того момента, пока ты сам играешь хорошо», – написал Ловчев в телеграме.

    Новости по теме
    Уткин прокомментировал отказ Дзюбы от рукопожатия с Семаком, вспомнив знаменитое видео Артема
    «Все правильно сделал»: Канчельскис поддержал Дзюбу, который не пожал руку Семаку 2
    Григорян – о Дзюбе: «Человек ежедневно упускает массу возможностей стать лучше и не упускает ни один шанс стать скотом» 1
    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 