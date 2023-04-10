Ловчев: «Дзюба видел Семака и не пожал руку специально»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поступок нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, который не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

Форвард отказался от рукопожатия с Семаком после матча «Локомотив» – «Зенит» (1:2).

Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».

Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

«Думаю, Дзюба видел Семака. И не пожал руку специально. Это точно говорит об отношении Артема к тренеру – видимо, что-то при расставании с «Зенитом» случилось и у игрока есть вопросы к тренеру.

Вокруг Дзюбы много шума – заявления, шоу, эфиры. На это я бы посмотрел так. Думаю, и сам Дзюба понимает, и до других уже дошло – ты востребован и нужен всем, когда ты действующий футболист, когда ты в топе.

Но как только заканчиваешь с футболом, не нужен никому – футбол идет дальше, а ты остаешься один на один сам с собой. Не нужен ни клубам, ни сборной. Живи, как сможешь, на что можешь.

Дзюба это понимает, и копит себе пиар-капитал уже сейчас. Все это хорошо, но не вызывает вопросов только до того момента, пока ты сам играешь хорошо», – написал Ловчев в телеграме.