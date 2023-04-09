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    Федотов рассказал о состоянии Акинфеева

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы над «Химками» (3:0) рассказал о травмированных игроках московской команды.

    Отдельно он высказался об Игоре Акинфееве. Вратарь пропустил игру с «Химками», хотя до этого отыграл все матчи в РПЛ.

    – Что по травмированным? Когда вернется Акинфеев? И не из‑за травм ли меняли сегодня Виллиана Рошу и Бактиера Зайнутдинова?

    – Нет, замены были плановые. Ребятам надо было отдохнуть. Что касается Акинфеева, он готов и готовится к следующим матчам.

    – Когда вернется в стартовый состав Хорхе Карраскаль?

    – Ребята съездили в сборную, мы здесь трудились. Сами видите: Иван Обляков блистает, Федор Чалов тоже выглядит великолепно. Может, ему сегодня гола не хватило. Простым словом это называется – конкуренция. Нужно быть лучше, прежде всего на тренировках. У нас плотный график, и игроки должны быть готовыми в любой момент выйти в старте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19420

      Cleaner 2 минуты назад

      Федор Чалов тоже выглядит великолепно??? Федотов, ты в какой реальности? Чалов губит столько моментов, что его можно считать вредителем в составе ЦСКА!..(

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