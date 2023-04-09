Федотов рассказал о состоянии Акинфеева

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы над «Химками» (3:0) рассказал о травмированных игроках московской команды.

Отдельно он высказался об Игоре Акинфееве. Вратарь пропустил игру с «Химками», хотя до этого отыграл все матчи в РПЛ.

– Что по травмированным? Когда вернется Акинфеев? И не из‑за травм ли меняли сегодня Виллиана Рошу и Бактиера Зайнутдинова?

– Нет, замены были плановые. Ребятам надо было отдохнуть. Что касается Акинфеева, он готов и готовится к следующим матчам.

– Когда вернется в стартовый состав Хорхе Карраскаль?

– Ребята съездили в сборную, мы здесь трудились. Сами видите: Иван Обляков блистает, Федор Чалов тоже выглядит великолепно. Может, ему сегодня гола не хватило. Простым словом это называется – конкуренция. Нужно быть лучше, прежде всего на тренировках. У нас плотный график, и игроки должны быть готовыми в любой момент выйти в старте.