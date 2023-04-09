Федотов прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Химками»

Главный тренер ЦСКА Владимир дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).

«В «Химках» была смена тренера, стиля. Долго думали, гадали: что выберет новый тренер. За неделю сложно что-то придумать.

Начало ознаменовалось нервозностью, не хватало точности передач в атаках. После гола все сложилось. Стали увереннее контролировать ход матча. Были хорошие комбинации, не хватало завершающих передач с фланга. Но забили второй. Пришли в себя окончательно в себя. Во втором тайме комбинировали, забили третий и могли увеличить преимущество», – сказал Федотов.