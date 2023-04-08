«Спартак» ушел от поражения от «Динамо» благодаря ошибочному пенальти (Игорь Федотов)

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 22-го тура «Спартак» – «Динамо» (3:3), когда в последние десять минут хозяева заработали пенальти и сравняли счет.

«84-я минута.

Для меня это не 11-метровый удар. Да, есть небольшой контакт руки и тела. Роман Зобнин почувствовал легкий контакт и упал.

VAR его звал на неверно назначенный 11-метровый удар. Сергей Иванов посмотрел момент и оставил свое первоначальное решение.

Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.