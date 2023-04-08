«Спартак» ушел от поражения от «Динамо» благодаря ошибочному пенальти (Игорь Федотов)

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 22-го тура «Спартак» – «Динамо» (3:3), когда в последние десять минут хозяева заработали пенальти и сравняли счет.
«84-я минута.
Для меня это не 11-метровый удар. Да, есть небольшой контакт руки и тела. Роман Зобнин почувствовал легкий контакт и упал.
VAR его звал на неверно назначенный 11-метровый удар. Сергей Иванов посмотрел момент и оставил свое первоначальное решение.
Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.
- Пенальти реализовал Александр Соболев.
- У него в матче дубль.
- Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова