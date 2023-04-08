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    «Спартак» ушел от поражения от «Динамо» благодаря ошибочному пенальти (Игорь Федотов)

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 22-го тура «Спартак»«Динамо» (3:3), когда в последние десять минут хозяева заработали пенальти и сравняли счет.

    «84-я минута.

    Для меня это не 11-метровый удар. Да, есть небольшой контакт руки и тела. Роман Зобнин почувствовал легкий контакт и упал.

    VAR его звал на неверно назначенный 11-метровый удар. Сергей Иванов посмотрел момент и оставил свое первоначальное решение.

    Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.

    • Пенальти реализовал Александр Соболев.
    • У него в матче дубль.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    08.04.2023 21:46
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17754

      Barmaleushka 7 часов назад

      Толи леший нынче рьян, Толи воздух нынче пьян .... (с)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1134

      qawzsexdr 8 часов назад

      Федотов ты что-то попутал, посмотри на название команды и прими решение как обычно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12152

      BRO_football 8 часов назад

      Ну где там нытики, которые говорят, что судьи постоянно против Спартака судят?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3977

      fakeid 8 часов назад

      хоть на этот раз и так, но можно уже это животное не цитировать? эта гнида же живёт за счёт пенальти. каждый раз, когда назначают 11-метровый - скот сразу вылазит и авторитетно хрюкает "это не пенальти!". ещё и ссылку на его телеграм оставляете, что даёт ему подписоту. а в описании канала рекламу пытается продавать. контента нет - нет и рекламы. поэтому он каждый раз придумывает, какой судья где ошибся, лишь бы набить канал постами и поднять цитируемость, в чём вы сильно способствуете.

      0
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      Рейтинг: +67814

      portero 8 часов назад

      Наверное оплатили пенку , отработал....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5498

      neim 8 часов назад

      Спартак ушел от поражения не благодаря пенальти, а благодаря бездарности тренера Динамо, который не способен руководить игрой команды. От слова совсем.

      0
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      Рейтинг: +24572

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Иванов нам конкретно насрал, подставил. Сколько теперь помоев на нас выльют. (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39991

      Project Бабангида > DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      ааа... сколько не сливай всё сожрут )

      2
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      Рейтинг: +24572

      DOCTOR PENALTY > Project Бабангида 8 часов назад

      ))))))

      1
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      Рейтинг: +359

      Литейный 4 (returned) 9 часов назад

      От такого левого пенальти даже Федотов не сдержался и правду сказал. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +17754

      Barmaleushka 9 часов назад

      ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      3
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