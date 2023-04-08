Акинфеев раскрыл свою футбольную мечту

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, о чем мечтает в футболе.

– Осталась ли какая-то футбольная мечта у Игоря Акинфеева?

– Как и у любого спортсмена – мечтаю еще раз выиграть какой-то трофей. В моем возрасте уже не будет пяти-семи лет, которые ты можешь потратить на достижение этой цели. Понимаешь, что нужно все делать здесь и сейчас.

Конечно, я мечтаю, но как это будет выглядеть – зависит от всей команды и в какой-то степени от везения.