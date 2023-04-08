Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Акинфеев раскрыл свою футбольную мечту

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, о чем мечтает в футболе.

    – Осталась ли какая-то футбольная мечта у Игоря Акинфеева?

    – Как и у любого спортсмена – мечтаю еще раз выиграть какой-то трофей. В моем возрасте уже не будет пяти-семи лет, которые ты можешь потратить на достижение этой цели. Понимаешь, что нужно все делать здесь и сейчас.

    Конечно, я мечтаю, но как это будет выглядеть – зависит от всей команды и в какой-то степени от везения.

    • Вратарь всю карьеру провел в ЦСКА.
    • Сегодня ему исполнилось 37 лет.
    • Акинфеев пропустил 652 гола в 729 матчах.
    • В этом сезоне ЦСКА претендует на победу в Fonbet Кубке России, дойдя до финала Пути РПЛ.

    Новости по теме
    «Я тогда просто охреневал»: Акинфеев рассказал о самом мистическом матче в карьере 4
    «Никого не хочу обидеть»: Акинфеев сравнил уровень конкуренции в российских клубах сейчас и 20 лет назад 2
    Родители и сын Акинфеева открыли матч ЦСКА – «Крылья Советов» 1
    Источник: сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 