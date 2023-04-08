Зарема отреагировала на решение суда по 399-миллионному иску Газизова к Федуну

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высмеяла Шамиля Газизова.

Накануне Хорошевский суд Москвы отказал Газизову в выплате 399 миллионов рублей, которые он требовал у Федуна.

«Следующий иск Газизову стоит подготовить в шоу «Суд присяжных».

Может там поверят в его байки. Да, и Смородской приготовиться», – сказала Зарема.