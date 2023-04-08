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    Зарема отреагировала на решение суда по 399-миллионному иску Газизова к Федуну

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высмеяла Шамиля Газизова.

    Накануне Хорошевский суд Москвы отказал Газизову в выплате 399 миллионов рублей, которые он требовал у Федуна.

    «Следующий иск Газизову стоит подготовить в шоу «Суд присяжных».

    Может там поверят в его байки. Да, и Смородской приготовиться», – сказала Зарема.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
    • Салихова намерена судиться со Смородской из-за слов экс-президента «Локомотива» про эскортницу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:57
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1009

      SLADE2019 2 часа назад

      Поскромней надо Зареме быть. Иск Газизова - акт отчаяния, не более. Явно проигрышный был. А вот со Смородской, если что, будет сложнее, гораздо, гораздо сложнее.

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      Рейтинг: +11517

      "supermax" 2 часа назад

      у Заремы даже профиль на бомбардире есть...ахахха...любят ее админы))

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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka 3 часа назад

      примквас продрал зенки и поскакал по веткам гадить . Тяжёлая у этого гадёныша работа .

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      Рейтинг: +2129

      Красногвардейчик 3 часа назад

      Ограбили человека, и довольны?))) А о Смородскую, эскортница зубы сломает.....это не мямля Газизов)))

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      Рейтинг: +8161

      nik55 > Красногвардейчик 2 часа назад

      клоун---тебя ограбили ? ты даже хохлам будешь задницу лизать главное что бы они были против Спартака

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      Рейтинг: +2129

      Красногвардейчик > nik55 1 час назад

      Клон Федун и эскортница Зулейха....да и ты с ними)))) Но ты прав, я действительно смартак не люблю))

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      Рейтинг: +17952

      NewLife 3 часа назад

      Не шутите с этой мадам, себе дороже)

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      Рейтинг: +1539

      Suvorov51 4 часа назад

      Очень умная и симпатичная женщина, многое знает о футболе, дает объективные оценки, а главное постоянно троллит питерскую помойку, а это бальзам

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      Рейтинг: +3941

      fakeid > Suvorov51 32 минуты назад

      промквас

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