Зарема отреагировала на решение суда по 399-миллионному иску Газизова к Федуну

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высмеяла Шамиля Газизова.
Накануне Хорошевский суд Москвы отказал Газизову в выплате 399 миллионов рублей, которые он требовал у Федуна.
«Следующий иск Газизову стоит подготовить в шоу «Суд присяжных».
Может там поверят в его байки. Да, и Смородской приготовиться», – сказала Зарема.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
- Салихова намерена судиться со Смородской из-за слов экс-президента «Локомотива» про эскортницу.
Источник: «Спорт-Экспресс»