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    Суд вынес решение по иску Газизова к Федуну на 399 миллионов рублей

    Хорошевский суд Москвы рассмотрел иск Шамиля Газизова к Леониду Федуну.

    Экс-гендиректор «Спартака» требовал компенсацию в размере 399 миллионов рублей.

    «Хорошевский суд Москвы отказал Шамилю Газизову в выплате размером 399 миллионов рублей. Это не дело по расписке, Газизов просил с Федуна эту сумму.

    Это еще не конец, представители Газизова будут еще искать выходы, чтобы подавать апелляции. Более того, сейчас подана кассационная жалоба по расписке, точнее по бумажке, которую они называют распиской. Дата пока не назначена.

    Также подана апелляционная жалоба на взыскание «Спартаком» с Газизова 93 миллионов рублей. Дата пока тоже не назначена.

    Таким решением суда мы сегодня с огромным уважением поздравили Леонида Арнольдовича (Федуна) с днем рождения», – сообщила юрист «Спартака» Татьяна Завьялова.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    07.04.2023 18:27
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2356

      alefreddy 14 часов назад

      башкир опять попал и неустойку придется платить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18134

      paracetamol 17 часов назад

      Два вора 400 лямов не поделили!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n 18 часов назад

      шаррррлатан...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101196

      zigbert 18 часов назад

      Газизов видимо до пенсии собрался по судам ходить.

      1
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      Рейтинг: +1564

      ScarlettOgusania 18 часов назад

      Газик уже на этой беготне по судам больше денег потерял, чем стырил из кассы Федуна перед уходом, такой упёртый баран будет судиться, пока его не пустят на шашлык)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +822

      эд100 18 часов назад

      чем дольше эта история, тем больше сомнения во вменяемости газизова. пусть развлекается, пока последние портки не спадут.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      FaTeK 1945 18 часов назад

      ... Нашёл с кем судиться. Евреев не победишь. Никогда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14197

      Алексей З 20 часов назад

      Не понял.
      Сопредельные регионы это термин блокируется в Бомбе ?

      0
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      Рейтинг: +186

      Napaleon Banapart > Алексей З 19 часов назад

      Думаешь в Питере прокатит...

      0
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      Рейтинг: +1564

      ScarlettOgusania > Napaleon Banapart 18 часов назад

      собирался же Газик "кинуть Питеру перчатку")

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14197

      Алексей З 20 часов назад

      Предполагаю , что Газизов уже все суды Уфы и Москвы обошёл, пора уже в сопредельные ****************.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3941

      fakeid 20 часов назад

      ждём появления радостно всхрюкивающей зарембы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +822

      эд100 > fakeid 18 часов назад

      в очередной раз ты показываешь себя не футбольным болельщиком, а частью помоечного сообщества имбецылов.

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > эд100 18 часов назад

      А когда он был футбольным болельщиком - ТРОЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ !

      3
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