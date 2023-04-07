Суд вынес решение по иску Газизова к Федуну на 399 миллионов рублей

Хорошевский суд Москвы рассмотрел иск Шамиля Газизова к Леониду Федуну.

Экс-гендиректор «Спартака» требовал компенсацию в размере 399 миллионов рублей.

«Хорошевский суд Москвы отказал Шамилю Газизову в выплате размером 399 миллионов рублей. Это не дело по расписке, Газизов просил с Федуна эту сумму.

Это еще не конец, представители Газизова будут еще искать выходы, чтобы подавать апелляции. Более того, сейчас подана кассационная жалоба по расписке, точнее по бумажке, которую они называют распиской. Дата пока не назначена.

Также подана апелляционная жалоба на взыскание «Спартаком» с Газизова 93 миллионов рублей. Дата пока тоже не назначена.

Таким решением суда мы сегодня с огромным уважением поздравили Леонида Арнольдовича (Федуна) с днем рождения», – сообщила юрист «Спартака» Татьяна Завьялова.