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  • Суд вынес решение по иску Газизова к Федуну на 399 миллионов рублей

Суд вынес решение по иску Газизова к Федуну на 399 миллионов рублей

7 апреля 2023, 18:27
7

Хорошевский суд Москвы рассмотрел иск Шамиля Газизова к Леониду Федуну.

Экс-гендиректор «Спартака» требовал компенсацию в размере 399 миллионов рублей.

«Хорошевский суд Москвы отказал Шамилю Газизову в выплате размером 399 миллионов рублей. Это не дело по расписке, Газизов просил с Федуна эту сумму.

Это еще не конец, представители Газизова будут еще искать выходы, чтобы подавать апелляции. Более того, сейчас подана кассационная жалоба по расписке, точнее по бумажке, которую они называют распиской. Дата пока не назначена.

Также подана апелляционная жалоба на взыскание «Спартаком» с Газизова 93 миллионов рублей. Дата пока тоже не назначена.

Таким решением суда мы сегодня с огромным уважением поздравили Леонида Арнольдовича (Федуна) с днем рождения», – сообщила юрист «Спартака» Татьяна Завьялова.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (7)
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FaTeK 1945
1680887249
... Нашёл с кем судиться. Евреев не победишь. Никогда.
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эд100
1680887277
чем дольше эта история, тем больше сомнения во вменяемости газизова. пусть развлекается, пока последние портки не спадут.
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ScarlettOgusania
1680889757
Газик уже на этой беготне по судам больше денег потерял, чем стырил из кассы Федуна перед уходом, такой упёртый баран будет судиться, пока его не пустят на шашлык)
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zigbert
1680889986
Газизов видимо до пенсии собрался по судам ходить.
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R_a_i_n
1680890310
шаррррлатан...
Ответить
paracetamol
1680891925
Два вора 400 лямов не поделили!
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alefreddy
1680902456
башкир опять попал и неустойку придется платить
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