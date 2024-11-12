Газизов – о вызове Волка в сборную России: «Ждем поляну»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов прокомментировал вызов вратаря Давида Волка в сборную России.
«Я думаю, что Волк должен накрыть поляну по поводу своего вызова в сборную, мы ждeм. Очень гордимся, что уже второй наш футболист вызван в состав национальной команды. Будем продолжать работу в том же духе, чтобы и другие наши ребята вызывались в сборную», – сказал Газизов.
- Россия 15 ноября примет Бруней, 19 ноября – Сирию.
- Волк – воспитанник «Рубина».
- В этом сезоне у Давида 18 матчей, 16 пропущенных мячей.
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