Газизов – о вызове Волка в сборную России: «Ждем поляну»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов прокомментировал вызов вратаря Давида Волка в сборную России.

«Я думаю, что Волк должен накрыть поляну по поводу своего вызова в сборную, мы ждeм. Очень гордимся, что уже второй наш футболист вызван в состав национальной команды. Будем продолжать работу в том же духе, чтобы и другие наши ребята вызывались в сборную», – сказал Газизов.

Россия 15 ноября примет Бруней, 19 ноября – Сирию.

Волк – воспитанник «Рубина».

В этом сезоне у Давида 18 матчей, 16 пропущенных мячей.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов