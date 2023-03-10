«Салихова – эскортница, она сама признавалась». Смородская – о Зареме

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о месте в футболе жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

«Зарема? Ей чего бояться? Она никакой должности в жизни не занимала, у неe должность – рожать детей. Она эскортница, она официально об этом в интервью сказала: «Я бывшая эскортница, только умная», – сказала Смородская.

Федун и Зарема вышли из «Спартака» в прошлом году. Сейчас клуб полностью управляется «Лукойлом».

Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!