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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Салихова – эскортница, она сама признавалась». Смородская – о Зареме

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о месте в футболе жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

    «Зарема? Ей чего бояться? Она никакой должности в жизни не занимала, у неe должность – рожать детей. Она эскортница, она официально об этом в интервью сказала: «Я бывшая эскортница, только умная», – сказала Смородская.

    • Федун и Зарема вышли из «Спартака» в прошлом году. Сейчас клуб полностью управляется «Лукойлом».

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    10.03.2023 22:26
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 11 марта, 07:53

      У нас , пол страны эскортницы и эскортники !

      1
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      Рейтинг: +1423

      Fialet > САДЫЧОК 11 марта, 11:28

      Тоже верно.

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      Рейтинг: +7043

      Semenycch 11 марта, 07:29

      Эскортница? Русский язык очень точный и по этому давайте уличную бл.....ь называть именно уличной бл.....ью. Так будет честно и правильно.

      4
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      Рейтинг: +5308

      ААМ 11 марта, 07:25

      Зарема по поведению точно отставная экскортница

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > ААМ 11 марта, 11:28

      Это да.

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 11 марта, 06:47

      На правду не обижаются.
      :)))
      Смородсаая знает, мамкой ее была, жопой ее торговала!

      1
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 11 марта, 02:33

      Чувствую приведет длинный язык смороды к большим неприятностям для нее. Мужик может и стерпел бы, но не Зарема.

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 10 марта, 23:40

      «Раньше в КОММЕНТАРИЯХ я была тупая эскортница, а сейчас умная эскортница», — это была шутка от Заремы и преподнося её как факт биографии можно нарваться, ну а уж ответа от Заремы нам не долго ждать - похоже это первая серия очередного сериала !!!

      3
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      Рейтинг: +1435

      ScarlettOgusania > VVM1964 10 марта, 23:48

      Щазз Зарема "пройдется" по толстой жопе Смородской)

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 10 марта, 23:22

      Женская зависть, видимо когда-то Смородская не прошла кастинг на эскорт.

      5
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      ...
      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > DOCTOR PENALTY 11 марта, 02:37

      Да и сейчас ни кому не нужна.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 10 марта, 23:15

      Зарембу опустили.

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Fialet 10 марта, 23:49

      Что-то ты часто про опущенных заговорила - неужели...? Сожалею )))

      0
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      Рейтинг: +1423

      Fialet > VVM1964 11 марта, 11:27

      А чего ты её так отстаиваешь? Как баба она мне нравится, не нравится что лезет во все дырки.

      0
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Fialet 11 марта, 13:46

      А Я за справедливость и за возможность каждого человека ( разумного, а я не считаю, что она дурь порет ) выражать своё мнение, но в рамках, а здесь рамки перешагнули ( в моём понимании) ...

      0
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      Рейтинг: +261

      Марк Аврелий! 10 марта, 23:08

      «Я бывшая эскортница, только умная», – с ЗАВИСТЬЮ сказала Смородская.

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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh 10 марта, 23:07

      «Зарема? Ей чего бояться? Она никакой должности в жизни не занимала, у неe должность – рожать детей. ========
      Баба критикует бабу за рождение детей...Прикольно

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > dauzhhhhh 10 марта, 23:15

      Наоборот, критикует за то, что лезет куда не надо. А баба должна рожать детей. Неужели не понятен элементарный смысл?

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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh > Fialet 10 марта, 23:23

      Фиалетыч ты ж не баба....Чо тебе лезть в бабские разборки ?

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Fialet 10 марта, 23:41

      Думаю, дома ты таких речей не ведешь )))

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > VVM1964 11 марта, 11:24

      Ну понятно что не только детей рожать, но вот так быть в каждой бочке затычкой тоже не дело.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > dauzhhhhh 11 марта, 11:25

      Интернет же, когда делать нехер, сидишь что нибудь пишешь.

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Fialet 11 марта, 13:49

      Тогда зачем писать то, что не думаешь ? Что же касаемо Заремы - на бомбардире таких несколько, мнение кого печатают так часто, что можно подумать, что они в штате.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > VVM1964 11 марта, 19:16

      Дело не в том, что кто то в штате. Просто Бомбардир целенаправленно провоцирует людей на эмоции. А потом банят с определением "за провокацию". Хотя по сути они сами и есть главные провокаторы.
      Не удивлюсь, если это сообщение удалят, а мне выпишут очередной бан.

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