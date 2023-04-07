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    Рианчо назвал самого популярного футболиста России

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу самым популярным игроком в стране.

    «Кто самый популярный российский футболист? Пусть будет Дзюба. У меня про него часто спрашивают журналисты, о нем постоянно говорят. Артем — звезда российского футбола и одни из сильнейших нападающих в истории сборной России. Благодаря ему в Россия прошла Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018», – сказал Рианчо.

    • Дзюба в «Локо» с февраля.
    • Он лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Дзюба – лучший игрок РПЛ в марте.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    07.04.2023 23:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14197

      Алексей З 4 часа назад

      С некоторых пор , проход Испании в 1/8 уже не столь примечательное событие. Дэюба сам себя пиарит , ну и горе-журналисты помогают.
      Я бы назвал Акинфеева.

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