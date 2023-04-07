С некоторых пор , проход Испании в 1/8 уже не столь примечательное событие. Дэюба сам себя пиарит , ну и горе-журналисты помогают.
Я бы назвал Акинфеева.
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу самым популярным игроком в стране.
«Кто самый популярный российский футболист? Пусть будет Дзюба. У меня про него часто спрашивают журналисты, о нем постоянно говорят. Артем — звезда российского футбола и одни из сильнейших нападающих в истории сборной России. Благодаря ему в Россия прошла Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018», – сказал Рианчо.
- Дзюба в «Локо» с февраля.
- Он лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Дзюба – лучший игрок РПЛ в марте.