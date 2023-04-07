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    Анчелотти ответил, готов ли он поменяться местами с тренером «Барсы» Хави

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, может ли он представить себя в «Барселоне».

    – Готов ли я поменяться местами с Хави?

    – Невозможно представить, что я буду тренировать «Барселону».

    Я очень уважаю Хави и «Барсу», но не собираюсь ни с кем меняться.

    Сейчас я в лучшем клубе мира, где чувствую много любви, и не хочу ничего менять.

    • «Реал» на 12 очков отстает от «Барсы» в таблице Примеры.
    • В то же время мадридцы выбили каталонцев из Кубка Испании.
    • Также «Реал» сыграет в 1/4 финала ЛЧ, «Барселона» уже вылетела из еврокубков.

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    Источник: Marca

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    07.04.2023 15:45
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