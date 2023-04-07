Анчелотти ответил, готов ли он поменяться местами с тренером «Барсы» Хави

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, может ли он представить себя в «Барселоне».

– Готов ли я поменяться местами с Хави?

– Невозможно представить, что я буду тренировать «Барселону».

Я очень уважаю Хави и «Барсу», но не собираюсь ни с кем меняться.

Сейчас я в лучшем клубе мира, где чувствую много любви, и не хочу ничего менять.