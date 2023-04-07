Анчелотти ответил, готов ли он поменяться местами с тренером «Барсы» Хави

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, может ли он представить себя в «Барселоне».
– Готов ли я поменяться местами с Хави?
– Невозможно представить, что я буду тренировать «Барселону».
Я очень уважаю Хави и «Барсу», но не собираюсь ни с кем меняться.
Сейчас я в лучшем клубе мира, где чувствую много любви, и не хочу ничего менять.
- «Реал» на 12 очков отстает от «Барсы» в таблице Примеры.
- В то же время мадридцы выбили каталонцев из Кубка Испании.
- Также «Реал» сыграет в 1/4 финала ЛЧ, «Барселона» уже вылетела из еврокубков.
Источник: Marca