Ломаев объяснил, почему российским футболистам невозможно уехать в Европу

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев оценил шансы российских футболистов перейти в европейские клубы.

«В нынешних реалиях российского футбола уехать в Европу — мечта уже. Но никто не знает, что будет через пару лет. Посмотрим, все возможно.

Я считаю, что никаких перспектив нет на сегодняшний день в связи со сложившейся ситуацией в нашей стране», — заявил Ломаев.