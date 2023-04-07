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    Ломаев объяснил, почему российским футболистам невозможно уехать в Европу

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев оценил шансы российских футболистов перейти в европейские клубы.

    «В нынешних реалиях российского футбола уехать в Европу — мечта уже. Но никто не знает, что будет через пару лет. Посмотрим, все возможно.

    Я считаю, что никаких перспектив нет на сегодняшний день в связи со сложившейся ситуацией в нашей стране», — заявил Ломаев.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.04.2023 12:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +793

      rac531 22 часа назад

      А вот русские футболисты с берегов Невы присматривают клубы)

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      Рейтинг: +2557

      serglider 7 апреля, 12:56

      Бред сивой кобылы! Прежде всего, если хочешь играть в ведущих европейских клубах, нужно постоянно показывать высокий уровень игры! У нас, практически на всех матчах футболеры трусцой бегают, в ворота мячем попасть не могут! Традиционно слабо играют головой, почти отсутствует дриблинг и удары с лета, а если попадают, то тренер тут же объясняет сей факт... случайностью))) Если следовать логике Ломаева, то футболероа из Азии и Африки не было бы в Европе, к счастью это не так!

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      Рейтинг: +12596

      Вомбат > serglider 7 апреля, 13:02

      С логикой у него все в порядке. Объясняю, что он имел в виду. Плохие футболисты в Европе не нужны. За хороших футболистов надо платить деньги. Любые платежи из большинства европейских стран, кроме, кажется Франции, Венгрии и Сербии, в Россию сейчас законодательно запрещены. Поэтому хороших российских игроков, таких как Пиняев или Захарян, да и сам Ломаев, ни могут купить клубы не только в Англии или Германии, но даже в Словакии. А вот африканских или азиатских игроков они покупать как могли, так и могут. Дошло?

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      Рейтинг: +1641

      Fialet > Вомбат 7 апреля, 14:15

      Закарян хороший игрок? Ржунимагу.

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      Рейтинг: +14197

      Алексей З > Вомбат 23 часа назад

      Ломаев и даром никому не нужен.
      Можно и свободным агентом уехать, другое дело уровень мастерства не позволит получать деньги даже рядом с российскими зп.
      Уезжать , чтобы жить в Европе наверно сейчас не прокатит , токсичны.

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