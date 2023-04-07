Ломаев объяснил, почему российским футболистам невозможно уехать в Европу

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев оценил шансы российских футболистов перейти в европейские клубы.
«В нынешних реалиях российского футбола уехать в Европу — мечта уже. Но никто не знает, что будет через пару лет. Посмотрим, все возможно.
Я считаю, что никаких перспектив нет на сегодняшний день в связи со сложившейся ситуацией в нашей стране», — заявил Ломаев.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
Источник: «РБ Спорт»