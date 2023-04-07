«Кристал Пэлас» был готов заплатить 12 миллионов»: агент – о срыве трансфера Фомина в АПЛ

Агент Александр Маньяков подтвердил информацию о том, что полузащитник «Динамо» Даниил Фомин мог перейти в «Кристал Пэлас».

— Интерес «Кристал Пэлас» к Фомину — утка?

— Нет. В январе 2022-го Патрик Виейра, который тогда тренировал команду, отправил СМС моим зарубежным партнерам: «Мы внимательно следим за Фоминым, это очень хороший футболист. Но сейчас номер один для нас на позиции опорного — ван де Бек из «Манчестер Юнайтед». Хотим его взять в аренду».

В последний момент переход голландца сорвался, выбрал «Эвертон».

— Что «Кристал Пэлас»?

— До закрытия трансферного окна оставалось несколько дней. Виейра сказал, что в такой ситуации брать русского — слишком рискованно. В итоге они никого не взяли на эту позицию. Летом должны были возобновить переговоры по Фомину. Но... Дальше уже вмешалась политика.

— «Кристал Пэлас» готов был заплатить 12 миллионов евро, которые прописаны в контракте Фомина в качестве отступных?

— Да. Теперь-то, конечно, трансфер в Англию маловероятен. Тем более что и Виейра уже покинул клуб.