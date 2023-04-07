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    «Кристал Пэлас» был готов заплатить 12 миллионов»: агент – о срыве трансфера Фомина в АПЛ

    Агент Александр Маньяков подтвердил информацию о том, что полузащитник «Динамо» Даниил Фомин мог перейти в «Кристал Пэлас».

    — Интерес «Кристал Пэлас» к Фомину — утка?

    — Нет. В январе 2022-го Патрик Виейра, который тогда тренировал команду, отправил СМС моим зарубежным партнерам: «Мы внимательно следим за Фоминым, это очень хороший футболист. Но сейчас номер один для нас на позиции опорного — ван де Бек из «Манчестер Юнайтед». Хотим его взять в аренду».

    В последний момент переход голландца сорвался, выбрал «Эвертон».

    — Что «Кристал Пэлас»?

    — До закрытия трансферного окна оставалось несколько дней. Виейра сказал, что в такой ситуации брать русского — слишком рискованно. В итоге они никого не взяли на эту позицию. Летом должны были возобновить переговоры по Фомину. Но... Дальше уже вмешалась политика.

    — «Кристал Пэлас» готов был заплатить 12 миллионов евро, которые прописаны в контракте Фомина в качестве отступных?

    — Да. Теперь-то, конечно, трансфер в Англию маловероятен. Тем более что и Виейра уже покинул клуб.

    • Фомин забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 19 матчах сезона РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2023 11:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1539

      Suvorov51 7 апреля, 13:21

      Это не утка, это очередная туфта, наши игроки не нужны в гейропе, они очень слабы, чтобы конкурировать, у нас нет таких как раньше бал А Аршавин

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      Рейтинг: +12596

      Вомбат 7 апреля, 13:06

      Нет, не маловероятен, а невозможен - все платежи в Россию и Белоруссию запретили. Платежи, которые раньше шли через Казахстан, наши казахские друзья перекрыли по просьбе Евросоюза. Еще раньше канал тренфсерных платежей перекрыли турки и армяне. Теперь футбольная Европа для наших недоступна.

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      Рейтинг: +12596

      Вомбат > Вомбат 7 апреля, 13:08

      Опечатка - трансферных. Уточнение - есть несколько стран в Европе, куда наших игроков еще можно продать. А вот Англия - точно все.

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