«Локомотив» и «Зенит» сыграют в матче 22-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Павел Кукуян (Россия)

Матчей в сезоне: 15

Желтые карточки: 57 (3,8 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 23

Игра первого круга закончилась со счетом 5:0 в пользу петербуржцев. Иван Сергеев сделал дубль.

Коэффициенты:

Победа «Локомотива» – 4.60

Ничья – 3.95

Победа «Зенита» – 1.76

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Локомотив – Зенит