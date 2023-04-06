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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Локомотив» – «Зенит»: 22 тур РПЛ, 9 апреля 2023

    «Локомотив» и «Зенит» сыграют в матче 22-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Павел Кукуян (Россия)

    • Матчей в сезоне: 15
    • Желтые карточки: 57 (3,8 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 23

    Игра первого круга закончилась со счетом 5:0 в пользу петербуржцев. Иван Сергеев сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа «Локомотива» – 4.60
    • Ничья – 3.95
    • Победа «Зенита» – 1.76

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Локомотив – Зенит

    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2023 18:23
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