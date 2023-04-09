«Локомотив» и «Зенит» сыграют в матче 22-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Локомотив: Илья Лантратов – Станислав Магкеев, Марио Митай, Егор Погостнов, Максим Ненахов – Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Рифат Жемалетдинов – Артем Дзюба.
- Зенит: Михаил Кержаков – Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Родригао, Вячеслав Караваев – Далер Кузяев, Вендел, Клаудиньо – Андрей Мостовой, Малком, Матео Кассьерра.
Судья: Павел Кукуян (Россия)
- Матчей в сезоне: 15
- Желтые карточки: 57 (3,8 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 23
Игра первого круга закончилась со счетом 5:0 в пользу петербуржцев. Иван Сергеев сделал дубль.
Коэффициенты:
- Победа «Локомотива» – 4.60
- Ничья – 3.95
- Победа «Зенита» – 1.76
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»