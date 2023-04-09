«Локомотив» и «Зенит» сыграют в матче 22-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Локомотив» занимает 11-е место в чемпионате, имея на счету 25 очков. «Зенит» уверенно лидирует с 51 очком.

Игра первого круга закончилась со счетом 5:0 в пользу петербуржцев. Иван Сергеев сделал дубль.

Матч состоится в воскресенье, 9 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 17:30 мск.

«Зенит» – фаворит гостевого матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев составляет 1,73. На ничью можно поставить за 4,00. На выигрыш «Локо» дают 5,00.

Прогноз на матч Локомотив – Зенит