Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Где смотреть матч «Локомотив» – «Зенит»: 22 тур РПЛ, 9 апреля 2023

    «Локомотив» и «Зенит» сыграют в матче 22-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.

    Знаешь, кто победит? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

    «Локомотив» занимает 11-е место в чемпионате, имея на счету 25 очков. «Зенит» уверенно лидирует с 51 очком.

    Игра первого круга закончилась со счетом 5:0 в пользу петербуржцев. Иван Сергеев сделал дубль.

    • Матч состоится в воскресенье, 9 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 17:30 мск.

    «Зенит» – фаворит гостевого матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев составляет 1,73. На ничью можно поставить за 4,00. На выигрыш «Локо» дают 5,00.

    Прогноз на матч Локомотив – Зенит

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2023 16:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 