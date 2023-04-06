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    Помощник Путина ответил, будут ли еще изменения в системе Fan ID

    Игорь Левитин, помощник президента России Владимира Путина, прокомментировал ситуацию с работой системы Fan ID на футбольных стадионах.

    «По карте болельщика изменений нет. Решение принято. Президент сейчас поручил вынести на рассмотрение определение категории лиц для упрощенного получения», – сказал Левитин.

    • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • На этой неделе стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.04.2023 12:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3604

      Axe111 6 апреля, 15:30

      )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5488

      neim 6 апреля, 14:18

      Не понятно, для детей-то зачем карта болельщика ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6362

      Давид59 6 апреля, 12:48

      Ну и что, что принято? Как не подумав приняли, так и отменяйте. И ещё не понятно, почему этим президент занимается? К него что дел поважнее нет?

      1
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Давид59 6 апреля, 15:37

      Видимо - нет ...

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      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n 6 апреля, 12:48

      А если это решение ошибочное?

      0
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 6 апреля, 15:36

      У НАШЕГО ошибочных решений не бывает - разве не знаешь !!! )))

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