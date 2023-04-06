Помощник Путина ответил, будут ли еще изменения в системе Fan ID

Игорь Левитин, помощник президента России Владимира Путина, прокомментировал ситуацию с работой системы Fan ID на футбольных стадионах.

«По карте болельщика изменений нет. Решение принято. Президент сейчас поручил вынести на рассмотрение определение категории лиц для упрощенного получения», – сказал Левитин.