Помощник Путина ответил, будут ли еще изменения в системе Fan ID

Игорь Левитин, помощник президента России Владимира Путина, прокомментировал ситуацию с работой системы Fan ID на футбольных стадионах.
«По карте болельщика изменений нет. Решение принято. Президент сейчас поручил вынести на рассмотрение определение категории лиц для упрощенного получения», – сказал Левитин.
- После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
- Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- На этой неделе стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.
Источник: «Матч ТВ»