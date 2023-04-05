«Дурдом, полный абсурд!»: Бубнов недоволен форматом Кубка России

Бывшему игроку сборной СССР Александру Бубнову не нравится нынешний формат Кубка России.

«Этот формат Кубка России у меня, мягко говоря, вызывает вопросы. Да, с одной стороны, решили проблему увеличения числа матчей, чтобы компенсировать отсутствие еврокубков. Однако дух кубковых противостояний, когда играют на выживание, совершенно исчез!

Как вот теперь оценивать игру «Спартака»? Команда проиграла, но не вылетела. А сейчас и вовсе есть вероятность, что они снова встретятся с «Уралом» в финале турнира. Это же цирк! Как можно дважды сыграть в Кубке с одной и той же командой?! Просто дурдом, абсурд полный! До лучшего додуматься не могли!

Ладно Путь регионов — там оставили формат плей-офф. Но в Пути РПЛ чeрт-те что нагородили! Команды проигрывают — и вылетают туда, где у них ещe лучше шансы выйти в финал. Получается, игры плей-офф в Пути РПЛ попросту ничего не значат», – сказал Бубнов.