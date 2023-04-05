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    «Дурдом, полный абсурд!»: Бубнов недоволен форматом Кубка России

    Бывшему игроку сборной СССР Александру Бубнову не нравится нынешний формат Кубка России.

    «Этот формат Кубка России у меня, мягко говоря, вызывает вопросы. Да, с одной стороны, решили проблему увеличения числа матчей, чтобы компенсировать отсутствие еврокубков. Однако дух кубковых противостояний, когда играют на выживание, совершенно исчез!

    Как вот теперь оценивать игру «Спартака»? Команда проиграла, но не вылетела. А сейчас и вовсе есть вероятность, что они снова встретятся с «Уралом» в финале турнира. Это же цирк! Как можно дважды сыграть в Кубке с одной и той же командой?! Просто дурдом, абсурд полный! До лучшего додуматься не могли!

    Ладно Путь регионов — там оставили формат плей-офф. Но в Пути РПЛ чeрт-те что нагородили! Команды проигрывают — и вылетают туда, где у них ещe лучше шансы выйти в финал. Получается, игры плей-офф в Пути РПЛ попросту ничего не значат», – сказал Бубнов.

    • Нынешний формат Кубка призван заменить российским клубам еврокубки.
    • Финал Кубка России состоится в июне в «Лужниках».
    • Действующий победитель турнира – «Спартак».

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    Источник: Sportbox

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +774

      эд100 6 минут назад

      отчасти согласен. если этот формат доработать, а главное уравнять все команды всех лиг в начальной стадии, может прокатит. Одного не пойму, откуда опять газгеновая вонь? Уж им то грех возникать, просрали всё на уровне отбора, а потом получили волшебный пендаль в пути регионов. Ну извините..., если бы создатели формата кубка предвидели это, наверняка придумали для синита ещё одну попытку...

      0
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      Рейтинг: +18118

      paracetamol 13 минут назад

      Могут и утешить спердяк кубком в РФС. То и придумали кубок без вылета!

      0
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      Рейтинг: +1520

      Suvorov51 18 минут назад

      Саша не только ты не понимаешь этот бред, но и мы болельщики с трудом разбираемся в этих схемах, так что такова футбольная лига нашей страны

      1
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      Рейтинг: +29035

      JTherry 43 минуты назад

      Бубнов, оказывается, не знает, что на Пути регионов матчи для команд почти бесплатные по сравнению с играми в Пути РПЛ... этот формат и создали для того, чтобы насытить матчами, потерянными в еврокубках, деньги от букмекеров надо "освоить"...)

      1
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      Рейтинг: +485

      the teacher 1 час назад

      А уж про замену Еврокубков это отдельный капздец, можно подумать у нас там по 10 команд играло и все до финала доходили

      0
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      Рейтинг: +485

      the teacher 1 час назад

      Бубен дело говорит! Нужно увеличить число игр? Начинайте играть с 1/1024 и пусть все клубы начинают с нуля ))

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      Рейтинг: +5654

      Дядя Серёжа > the teacher 55 минут назад

      до 4 побед как в КХЛ

      1
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      Рейтинг: +8094

      Беспонтий 1 час назад

      бубнов вернулся в чат
      но не понравился формат
      и дух исчез
      и санитары прибежали...

      1
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      Рейтинг: +774

      эд100 > Беспонтий 17 минут назад

      дурачок. если ума нет, рифма не вывезет

      0
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      Рейтинг: +1613

      Fialet 1 час назад

      Бубнов правильно бубнит.

      4
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      Рейтинг: +19384

      Cleaner 1 час назад

      Кубок России - это не кубковый турнир. Кубковая система - это игры на вылет. Проиграл и давай досвидания.
      "Формат ужасен , как и всё что делает РФС и РПЛ , и его точно в офисе Лукойла или Спартака придумали!".
      Ржу ни могу.)

      1
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      Рейтинг: +1505

      вальтер79 1 час назад

      вот тут я полностью согласен со стариком бубновым кубок России это сюр какой то полная клоунада

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