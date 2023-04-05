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  • «Дурдом, полный абсурд!»: Бубнов недоволен форматом Кубка России

«Дурдом, полный абсурд!»: Бубнов недоволен форматом Кубка России

5 апреля 2023, 10:46
17

Бывшему игроку сборной СССР Александру Бубнову не нравится нынешний формат Кубка России.

«Этот формат Кубка России у меня, мягко говоря, вызывает вопросы. Да, с одной стороны, решили проблему увеличения числа матчей, чтобы компенсировать отсутствие еврокубков. Однако дух кубковых противостояний, когда играют на выживание, совершенно исчез!

Как вот теперь оценивать игру «Спартака»? Команда проиграла, но не вылетела. А сейчас и вовсе есть вероятность, что они снова встретятся с «Уралом» в финале турнира. Это же цирк! Как можно дважды сыграть в Кубке с одной и той же командой?! Просто дурдом, абсурд полный! До лучшего додуматься не могли!

Ладно Путь регионов — там оставили формат плей-офф. Но в Пути РПЛ чeрт-те что нагородили! Команды проигрывают — и вылетают туда, где у них ещe лучше шансы выйти в финал. Получается, игры плей-офф в Пути РПЛ попросту ничего не значат», – сказал Бубнов.

  • Нынешний формат Кубка призван заменить российским клубам еврокубки.
  • Финал Кубка России состоится в июне в «Лужниках».
  • Действующий победитель турнира – «Спартак».

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Источник: Sportbox
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Бубнов Александр
Комментарии (17)
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вальтер79
1680682951
вот тут я полностью согласен со стариком бубновым кубок России это сюр какой то полная клоунада
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Fialet
1680683373
Бубнов правильно бубнит.
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Беспонтий
1680684174
бубнов вернулся в чат но не понравился формат и дух исчез и санитары прибежали...
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the teacher
1680684609
Бубен дело говорит! Нужно увеличить число игр? Начинайте играть с 1/1024 и пусть все клубы начинают с нуля ))
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the teacher
1680684712
А уж про замену Еврокубков это отдельный капздец, можно подумать у нас там по 10 команд играло и все до финала доходили
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JTherry
1680686416
Бубнов, оказывается, не знает, что на Пути регионов матчи для команд почти бесплатные по сравнению с играми в Пути РПЛ... этот формат и создали для того, чтобы насытить матчами, потерянными в еврокубках, деньги от букмекеров надо "освоить"...)
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paracetamol
1680688183
Могут и утешить спердяк кубком в РФС. То и придумали кубок без вылета!
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SLADE2019
1680689502
Придумали черт знает что. Вещи надо своими именами называть. В еврокубках можно подумать все клубы РПЛ играли, чтобы всем количество матчей увеличить. Все равно это никак не заменить международные официальные матчи.
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eugen-han
1680689693
Абсурд конечно, но турнир из парадоксов можно подкорректировать сделать более внятным и понятным. По идеи,кто в турнире не аылетает из кубка, но переходит в ,,пути регионов" не должен играть примерно такое же количество матчей, что команды в ,,пути РПЛ", потому что это мягко говоря не совсем справедливо для всех участников данного соревнования. А значит, что в стадии на вылет(play off) в ,,пути регионов" нужно играть не один матч, а два, и эта нагрузка скажется на итог не только кубка, но и чемпионата. Задумка в том, чтобы наши команды больше играли, если они не хотят расширения лиги, и для того, чтобы конкурировать с командами из Европы и не только, так как все клубы так или иначе играют на два-три фронта - это современный футбол, который
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Bozigit
1680720057
А мне нравится! Он даже ИНТЕРЕСНЕЕ Чемпионата!
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