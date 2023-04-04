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    «Рубин» собирается уволить тренера, ни разу не проигравшего после отставки Слуцкого

    Юрий Уткульбаев, вероятно, покинет пост главного тренера «Рубина».

    Руководство казанского клуба уже приняло решение об увольнении тренера и проинформировало его об этом.

    Причины скорой отставки – отсутствие внятной игры и недовольство костяка команды.

    На замену Уткульбаеву рассматривались Андрей Талалаев и Сергей Юран, но последний уже возглавил «Пари НН».

    • «Рубин» сыграл вничью 3 матча подряд в Первой лиге.
    • Уткульбаев в ноябре сменил Леонида Слуцкого.
    • С тех пор команда не потерпела ни одного поражения.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3489

      FRZZ 1 час назад

      Талалаев тоже никого не спасал , если выразиться словами Канчельскиса....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9762

      САДЫЧОК 1 час назад

      ...и назначат Слуцкого !
      Пусть , этот Рубин- в пердиве варится !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Талалаев хороший вариант, с ним можно решать задачу возвращения в РПЛ.

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