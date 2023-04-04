«Рубин» собирается уволить тренера, ни разу не проигравшего после отставки Слуцкого

Юрий Уткульбаев, вероятно, покинет пост главного тренера «Рубина».

Руководство казанского клуба уже приняло решение об увольнении тренера и проинформировало его об этом.

Причины скорой отставки – отсутствие внятной игры и недовольство костяка команды.

На замену Уткульбаеву рассматривались Андрей Талалаев и Сергей Юран, но последний уже возглавил «Пари НН».