«Рубин» собирается уволить тренера, ни разу не проигравшего после отставки Слуцкого

Юрий Уткульбаев, вероятно, покинет пост главного тренера «Рубина».
Руководство казанского клуба уже приняло решение об увольнении тренера и проинформировало его об этом.
Причины скорой отставки – отсутствие внятной игры и недовольство костяка команды.
На замену Уткульбаеву рассматривались Андрей Талалаев и Сергей Юран, но последний уже возглавил «Пари НН».
- «Рубин» сыграл вничью 3 матча подряд в Первой лиге.
- Уткульбаев в ноябре сменил Леонида Слуцкого.
- С тех пор команда не потерпела ни одного поражения.
Источник: Metaratings