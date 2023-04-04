Уткин отреагировал на увольнение Гогниева из «Химок»

Журналист и блогер Василий Уткин высказался об отставке главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.
«Гогниев в «Химках» – изначально безоговорочная ошибка. Он мне симпатичен как тренер, у него есть футбольные взгляды, но с его темпераментом...
Работать во Владикавказе, где, при всeм уважении, штук пять спортивных журналистов и все зависят от клуба и местной федерации футбола, – одно.
Сейчас, оказавшись практически в Москве, он просто погорел», – заявил Уткин в эфире «Коммент.Шоу».
- «Химки» занимают 15-е место в РПЛ.
- Гогниев возглавлял команду с осени 2022 года.
- Это был его 1-й тренерский опыт в РПЛ.
Источник: «Коммент.Шоу»