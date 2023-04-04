Уткин отреагировал на увольнение Гогниева из «Химок»

Журналист и блогер Василий Уткин высказался об отставке главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

«Гогниев в «Химках» – изначально безоговорочная ошибка. Он мне симпатичен как тренер, у него есть футбольные взгляды, но с его темпераментом...

Работать во Владикавказе, где, при всeм уважении, штук пять спортивных журналистов и все зависят от клуба и местной федерации футбола, – одно.

Сейчас, оказавшись практически в Москве, он просто погорел», – заявил Уткин в эфире «Коммент.Шоу».