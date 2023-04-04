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    Уткин отреагировал на увольнение Гогниева из «Химок»

    Журналист и блогер Василий Уткин высказался об отставке главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

    «Гогниев в «Химках» – изначально безоговорочная ошибка. Он мне симпатичен как тренер, у него есть футбольные взгляды, но с его темпераментом...

    Работать во Владикавказе, где, при всeм уважении, штук пять спортивных журналистов и все зависят от клуба и местной федерации футбола, – одно.

    Сейчас, оказавшись практически в Москве, он просто погорел», – заявил Уткин в эфире «Коммент.Шоу».

    • «Химки» занимают 15-е место в РПЛ.
    • Гогниев возглавлял команду с осени 2022 года.
    • Это был его 1-й тренерский опыт в РПЛ.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Поздновато уволили, давно уже было всё понятно.

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