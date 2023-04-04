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    Канчельскис: «Гогниев – жополиз. Понты гоняет»

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение Спартака Гогниева из «Химок».

    «У нас в футболе работают жулики, проходимцы и дилетанты. Чего вы хотите? Для меня отставка Гогниева — не новость, ничему не удивляюсь. Был президент в ФК «Палермо», который поменял за сезон семь тренеров — результата не было. Так что я уже ничему не удивляюсь.

    Знаете, противопоказано Гогниеву работать в РПЛ или нет, но все равно приглашают же его — видимо, эти люди вообще не связаны с футболом. Но я не президент клуба, чтобы судить, конечно. Естественно, если таких, как Спартак Гогниев, будут приглашать в клубы РПЛ, мы будем только деградировать.

    Я не могу его описать, потому что не работал с ним и не видел, как он это делает. В Турцию я приезжал и видел, как Григорян тренировал «Химки»: играли каждую тренировку в дыр-дыр на задницу. Так было каждый день, а когда приезжало руководство — ставили барьеры и стойки. Когда они уезжали — играли опять на задницу. Про Гогниева сложно ответить, потому что не видел его тренировочный процесс.

    Его поведение — дикость, чистые понты. Жополиз, занимается популизмом, понты гоняет, когда его команда проигрывает 0:6. Не знаю, что у него в голове. Охарактеризовать его никак не могу», — заявил Канчельскис.

    • «Химки» занимают 15-е место в РПЛ.
    • Гогниев возглавлял команду с осени 2022 года.
    • Это был его 1-й тренерский опыт в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101165

      zigbert 2 часа назад

      Не получилось у Гогниева в Химках но сказать что он был равнодушен к результатам команды нельзя. Может быть его квалификация не соответствовала сделать команду более сильной. Даже умудренные опытом тренеры покидают команды высокого класса если что то пойдет не так.
      А вот Канчельскису надо быть более избранным в своих выражениях. Самому то наверное не понравится такая критика.

      1
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      Рейтинг: +2175

      Bozigit 3 часа назад

      За чем оскорблять? И за чем у таких и интервью брать?

      0
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      Рейтинг: +3489

      FRZZ 4 часа назад

      Кто дал право Канчельскису характеризовать других, типа Юран дебил, Гогниев неадекват и жополиз ..... а сам Канчельскис кто???

      1
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      Рейтинг: +6409

      Enter2006 6 часов назад

      Забыли добавить, что Гогниев - неадекватный псих. Ему в дурку надо.

      2
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      Рейтинг: +3279

      Опорник84 6 часов назад

      Григорян конечно молодчина. Женщин тренировал , вот на жопу и в Химках играли.А если серьезно , это печально. Где они молодые , талантливые , наши доморощенные тренеры?

      0
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      Рейтинг: +5682

      _Marqella_ > Опорник84 3 часа назад

      в Кипре тренировали

      1
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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 7 часов назад

      Может не стоит оскорблять и давать унизительные характеристики ?
      Просто слабый тренер.

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      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Краткая, ёмкая характеристика. Как из "Семнадцати мгновений весны". ) ""

      0
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