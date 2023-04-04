Канчельскис: «Гогниев – жополиз. Понты гоняет»

Не получилось у Гогниева в Химках но сказать что он был равнодушен к результатам команды нельзя. Может быть его квалификация не соответствовала сделать команду более сильной. Даже умудренные опытом тренеры покидают команды высокого класса если что то пойдет не так.
А вот Канчельскису надо быть более избранным в своих выражениях. Самому то наверное не понравится такая критика.
Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение Спартака Гогниева из «Химок».
«У нас в футболе работают жулики, проходимцы и дилетанты. Чего вы хотите? Для меня отставка Гогниева — не новость, ничему не удивляюсь. Был президент в ФК «Палермо», который поменял за сезон семь тренеров — результата не было. Так что я уже ничему не удивляюсь.
Знаете, противопоказано Гогниеву работать в РПЛ или нет, но все равно приглашают же его — видимо, эти люди вообще не связаны с футболом. Но я не президент клуба, чтобы судить, конечно. Естественно, если таких, как Спартак Гогниев, будут приглашать в клубы РПЛ, мы будем только деградировать.
Я не могу его описать, потому что не работал с ним и не видел, как он это делает. В Турцию я приезжал и видел, как Григорян тренировал «Химки»: играли каждую тренировку в дыр-дыр на задницу. Так было каждый день, а когда приезжало руководство — ставили барьеры и стойки. Когда они уезжали — играли опять на задницу. Про Гогниева сложно ответить, потому что не видел его тренировочный процесс.
Его поведение — дикость, чистые понты. Жополиз, занимается популизмом, понты гоняет, когда его команда проигрывает 0:6. Не знаю, что у него в голове. Охарактеризовать его никак не могу», — заявил Канчельскис.
- «Химки» занимают 15-е место в РПЛ.
- Гогниев возглавлял команду с осени 2022 года.
- Это был его 1-й тренерский опыт в РПЛ.