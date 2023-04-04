Канчельскис: «Гогниев – жополиз. Понты гоняет»

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение Спартака Гогниева из «Химок».

«У нас в футболе работают жулики, проходимцы и дилетанты. Чего вы хотите? Для меня отставка Гогниева — не новость, ничему не удивляюсь. Был президент в ФК «Палермо», который поменял за сезон семь тренеров — результата не было. Так что я уже ничему не удивляюсь.

Знаете, противопоказано Гогниеву работать в РПЛ или нет, но все равно приглашают же его — видимо, эти люди вообще не связаны с футболом. Но я не президент клуба, чтобы судить, конечно. Естественно, если таких, как Спартак Гогниев, будут приглашать в клубы РПЛ, мы будем только деградировать.

Я не могу его описать, потому что не работал с ним и не видел, как он это делает. В Турцию я приезжал и видел, как Григорян тренировал «Химки»: играли каждую тренировку в дыр-дыр на задницу. Так было каждый день, а когда приезжало руководство — ставили барьеры и стойки. Когда они уезжали — играли опять на задницу. Про Гогниева сложно ответить, потому что не видел его тренировочный процесс.

Его поведение — дикость, чистые понты. Жополиз, занимается популизмом, понты гоняет, когда его команда проигрывает 0:6. Не знаю, что у него в голове. Охарактеризовать его никак не могу», — заявил Канчельскис.