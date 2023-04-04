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Канчельскис: «Гогниев – жополиз. Понты гоняет»

4 апреля 2023, 09:47
6

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение Спартака Гогниева из «Химок».

«У нас в футболе работают жулики, проходимцы и дилетанты. Чего вы хотите? Для меня отставка Гогниева — не новость, ничему не удивляюсь. Был президент в ФК «Палермо», который поменял за сезон семь тренеров — результата не было. Так что я уже ничему не удивляюсь.

Знаете, противопоказано Гогниеву работать в РПЛ или нет, но все равно приглашают же его — видимо, эти люди вообще не связаны с футболом. Но я не президент клуба, чтобы судить, конечно. Естественно, если таких, как Спартак Гогниев, будут приглашать в клубы РПЛ, мы будем только деградировать.

Я не могу его описать, потому что не работал с ним и не видел, как он это делает. В Турцию я приезжал и видел, как Григорян тренировал «Химки»: играли каждую тренировку в дыр-дыр на задницу. Так было каждый день, а когда приезжало руководство — ставили барьеры и стойки. Когда они уезжали — играли опять на задницу. Про Гогниева сложно ответить, потому что не видел его тренировочный процесс.

Его поведение — дикость, чистые понты. Жополиз, занимается популизмом, понты гоняет, когда его команда проигрывает 0:6. Не знаю, что у него в голове. Охарактеризовать его никак не могу», — заявил Канчельскис.

  • «Химки» занимают 15-е место в РПЛ.
  • Гогниев возглавлял команду с осени 2022 года.
  • Это был его 1-й тренерский опыт в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Канчельскис Андрей Гогниев Спартак
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1680591592
Краткая, ёмкая характеристика. Как из "Семнадцати мгновений весны". ) ""
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Опорник84
1680592643
Григорян конечно молодчина. Женщин тренировал , вот на жопу и в Химках играли.А если серьезно , это печально. Где они молодые , талантливые , наши доморощенные тренеры?
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Enter2006
1680593646
Забыли добавить, что Гогниев - неадекватный псих. Ему в дурку надо.
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Bozigit
1680604785
За чем оскорблять? И за чем у таких и интервью брать?
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zigbert
1680609912
Не получилось у Гогниева в Химках но сказать что он был равнодушен к результатам команды нельзя. Может быть его квалификация не соответствовала сделать команду более сильной. Даже умудренные опытом тренеры покидают команды высокого класса если что то пойдет не так. А вот Канчельскису надо быть более избранным в своих выражениях. Самому то наверное не понравится такая критика.
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