Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ⚡ «Химки» объявили об увольнении Гогниева

    Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок».

    Тренер и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов..

    • «Химки» занимают 15-е место в РПЛ.
    • Гогниев возглавлял команду с осени 2022 года.
    • Это был его 1-й тренерский опыт в РПЛ.

    Новости по теме
    Уткин отреагировал на увольнение Гогниева из «Химок» 1
    Канчельскис: «Гогниев – жополиз. Понты гоняет» 8
    Гогниев не получит компенсацию за увольнение из «Химок» 4
    Источник: сайт «Химок»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2023 17:37
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2404

      моэм 9 часов назад

      За что ???....Хозяина слушался , выполнял любые его команды , по команде хозяина рычал ....а хозяин взял и просто выгнал верного пса , да ещё и без выходного пособия ....нехорошо-с.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      Solist345345 20 часов назад

      А как неожиданно то!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7068

      Semenycch 20 часов назад

      Бездари уволили бездаря!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101165

      zigbert 20 часов назад

      Мостового надо было ставить. Критиковать и говорить о недостатках проще всего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8152

      nik55 21 час назад

      интересно какой клоун его вообще привел в команду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      Вайвайнах 22 часа назад

      В Челси его

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6409

      Enter2006 22 часа назад

      Надо было не просто уволить, а этого психа на носилках в скорую и в ПНД на лечение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3857

      fakeid 22 часа назад

      и вот теперь его уже никто и никогда не позовёт в премьер-лигу. будет сидеть где-нить в районе махачкалы, в третьей лиге (если там вообще клуб какой-нибудь имеется, который согласится его взять).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21105

      derrik2000 22 часа назад

      Теперь и этому, как Мальчишу-Кибальчишу, нужно "ещё день простоять и ночь продержаться"...
      ))
      Откровенно говоря, у меня ЛИЧНО сейчас в отношении Химок одно желание: чтобы команда самоликвидировалась по решению участников.
      Ничего хорошего от неё уже не жду.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      НедраЧили 23 часа назад

      А че так??? "Задача же успешно выполнялась" ........ ахаххахахах ))))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 