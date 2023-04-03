⚡ «Химки» объявили об увольнении Гогниева

За что ???....Хозяина слушался , выполнял любые его команды , по команде хозяина рычал ....а хозяин взял и просто выгнал верного пса , да ещё и без выходного пособия ....нехорошо-с.
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок».
Тренер и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов..
- «Химки» занимают 15-е место в РПЛ.
- Гогниев возглавлял команду с осени 2022 года.
- Это был его 1-й тренерский опыт в РПЛ.