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    Вратарь «Сочи» Адамов: «Я недоволен, что Джанаев играет чаще меня»

    Голкипер «Сочи» Денис Адамов рассказал о недовольстве количеством игровой практики.

    – Матч с «Динамо» повлияет на твои перспективы с точки зрения получения большего количества игрового времени?

    – Посмотрим. Это уже к тренеру вопросы.

    – Как ты смотришь на то, что во второй части сезона чаще играет Джанаев?

    – Понятное дело, что я недоволен этим. Но я работаю, жду свой шанс. С «Динамо» его получил. Рад, что так все произошло.

    • Адамов вышел на замену после удаления Джанаева.
    • Он отразил пенальти Даниила Фомина.
    • В итоге «Сочи» победил «Динамо» со счетом 2:0.

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    Источник: Sport24

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    03.04.2023 21:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +42

      ароба 18 часов назад

      Адамов лучши чем Джанаев

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