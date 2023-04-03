Вратарь «Сочи» Адамов: «Я недоволен, что Джанаев играет чаще меня»

Голкипер «Сочи» Денис Адамов рассказал о недовольстве количеством игровой практики.
– Матч с «Динамо» повлияет на твои перспективы с точки зрения получения большего количества игрового времени?
– Посмотрим. Это уже к тренеру вопросы.
– Как ты смотришь на то, что во второй части сезона чаще играет Джанаев?
– Понятное дело, что я недоволен этим. Но я работаю, жду свой шанс. С «Динамо» его получил. Рад, что так все произошло.
- Адамов вышел на замену после удаления Джанаева.
- Он отразил пенальти Даниила Фомина.
- В итоге «Сочи» победил «Динамо» со счетом 2:0.
Источник: Sport24