Орлов назвал главную проблему «Спартака»

Все радовались когда в основе выходило 10 россиян, а палка о двух концах. Не готова наша молодежь показывать хороший футбол в длинную.
Мало того что многие физически сели , так ещё и всё позабыли чему тренер учил. Надеемся легионеры помогут выправить игру и результат.
А забивать надо - однозначно.
Комментатор Геннадий Орлов высказался о последних результатах «Спартака».
«Ничья «Спартака» с «Ахматом». Москвичей подвела реализация. Но в целом красно-белые сейчас играют не так ярко и эффективно, как осенью.
Сказывается молодость Абаскаля. Ему 33 года. Он никогда раньше в Европе не проводил такие длительные сборы. Для него это в новинку. 103 дня сборов... Ранее он в таком режиме не работал. Мне кажется, где-то допустил просчет.
Игроки еще не набрали оптимальную форму. Потенциально, конечно, «Спартак» силен, но надо же забивать», – сказал Орлов.
- «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 41 очком в 21 туре.
- Идущий четвертым ЦСКА отстает всего на 3 балла.
- Спартаковцы после зимней паузы потеряли очки в 3 из 4 матчах чемпионата.