Орлов назвал главную проблему «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о последних результатах «Спартака».

«Ничья «Спартака» с «Ахматом». Москвичей подвела реализация. Но в целом красно-белые сейчас играют не так ярко и эффективно, как осенью.

Сказывается молодость Абаскаля. Ему 33 года. Он никогда раньше в Европе не проводил такие длительные сборы. Для него это в новинку. 103 дня сборов... Ранее он в таком режиме не работал. Мне кажется, где-то допустил просчет.

Игроки еще не набрали оптимальную форму. Потенциально, конечно, «Спартак» силен, но надо же забивать», – сказал Орлов.