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    Орлов назвал главную проблему «Спартака»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о последних результатах «Спартака».

    «Ничья «Спартака» с «Ахматом». Москвичей подвела реализация. Но в целом красно-белые сейчас играют не так ярко и эффективно, как осенью.

    Сказывается молодость Абаскаля. Ему 33 года. Он никогда раньше в Европе не проводил такие длительные сборы. Для него это в новинку. 103 дня сборов... Ранее он в таком режиме не работал. Мне кажется, где-то допустил просчет.

    Игроки еще не набрали оптимальную форму. Потенциально, конечно, «Спартак» силен, но надо же забивать», – сказал Орлов.

    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 41 очком в 21 туре.
    • Идущий четвертым ЦСКА отстает всего на 3 балла.
    • Спартаковцы после зимней паузы потеряли очки в 3 из 4 матчах чемпионата.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2023 16:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 19 часов назад

      Все радовались когда в основе выходило 10 россиян, а палка о двух концах. Не готова наша молодежь показывать хороший футбол в длинную.
      Мало того что многие физически сели , так ещё и всё позабыли чему тренер учил. Надеемся легионеры помогут выправить игру и результат.
      А забивать надо - однозначно.

      1
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      Рейтинг: +1613

      ПалкоВводецъ (returned) 21 час назад

      Да просто слабенький клуб с неопытным физруком во главе. Место сви ней номер 10. Гыгыгы

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      Рейтинг: +17890

      NewLife 23 часа назад

      Волга впадает в Каспийское море.)) Орлов - акын очевидность.

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