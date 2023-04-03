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  • Влут подаст апелляцию на решение суда: его приговорили к 2,5 годам тюрьмы

Влут подаст апелляцию на решение суда: его приговорили к 2,5 годам тюрьмы

3 апреля 2023, 15:38
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Заместитель президента «Урала» по связям с общественностью Максим Путинцев высказался о ситуации нападающего Рая Влута, который приговорен к 2,5 годам тюрьмы за смертельное ДТП.

«Влут будет подавать апелляцию, так что надо дождаться ее исхода. Когда его юристы сообщат информацию о сроках подачи, мы ей поделимся.

На данный момент Влут остается в расположении клуба», – сказал Путинцев.

  • Влут в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
  • В результате аварии погиб 4-летний ребенок.
  • Влут забил 3 гола в 9 матчах сезона РПЛ.

Еще одного голландца из РПЛ судят на родине: много выпил, устроил смертельное ДТП на скорости 203 км/ч и врал клубу

Что говорят в Нидерландах о смертельном ДТП с участием Влута: сравнивают с Промесом, требуют тюрьмы и опасаются бегства в Россию

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Влут Рай
Комментарии (1)
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Enter2006
1680526700
2,5 года мало за убийство ребёнка, пусть дадут минимум 5 теперь!
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