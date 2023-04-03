Влут подаст апелляцию на решение суда: его приговорили к 2,5 годам тюрьмы

Заместитель президента «Урала» по связям с общественностью Максим Путинцев высказался о ситуации нападающего Рая Влута, который приговорен к 2,5 годам тюрьмы за смертельное ДТП.

«Влут будет подавать апелляцию, так что надо дождаться ее исхода. Когда его юристы сообщат информацию о сроках подачи, мы ей поделимся.

На данный момент Влут остается в расположении клуба», – сказал Путинцев.

Влут в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии погиб 4-летний ребенок.

Влут забил 3 гола в 9 матчах сезона РПЛ.

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