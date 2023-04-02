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    Карпин – о голах Ланговича и Чернова: «Чисто случайность. Они на тренировках никогда не забивают, а так – тем более»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 21-го тура РПЛ с «Торпедо» (2:1).

    Ростовчане оба гола забили в меньшинстве – отличились защитники Андрей Лангович и Евгений Чернов.

    – Что скажете о действиях команды до того, как остались в меньшинстве?

    – Пока играли в равных составах, все было под контролем. Играли нормально, создавали моменты и заработали пенальти. А потом случилось удаление, продолжили прессинговать и перестроились на схему 4-2-3. В принципе, много получалось даже после удаления. И второй тайм начали также, не поменяли ничего. Когда забили второй гол, мы заменами перестраивались на схему 5-3-1, но чуть не успели и пропустили. Замены уже были готовы.

    – Были ли определены пенальтисты перед матчем? Знали, кто будет бить?

    – У нас есть два пенальтиста. Если раньше был Полоз, то сейчас есть еще Осипенко.

    – Они между собой решали?

    – Да. Нарешали…

    – Насколько часто у Ланговича и Чернова подобные голы залетают на тренировках? Что сказали им?

    – Они в принципе на тренировках никогда не забивают, а так – тем более. Чисто случайность.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.04.2023 22:22
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101165

      zigbert 3 апреля, 10:51

      По первому голу: Лангович попал в мертвую зону а вот второй мяч вратарь должен был брать. Единственное оправдание что он был закрыт и не видел удара.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2541

      serglider 3 апреля, 00:36

      То есть Карпуша на 100% уверен, что парни самостоятельно не тренируются? Надо же так обосрать своих футболеров)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +98

      То ли ещё будет > serglider 3 апреля, 13:15

      А что же, по вашему, он должен был сказать, что у них на тренировках таких залетает 9 из 10-ти?

      1
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      Рейтинг: +33933

      VVM1964 2 апреля, 23:21

      Фарт на стороне Ростова. Голы конечно красивые, но из ста подобных ударов залетает только один ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4154

      raritet 2 апреля, 22:32

      Случайности , накапливаясь , образуют новую закономерность- один из постулатов второго закона термодинамики.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +975

      Mr Green 2 апреля, 22:30

      а во втором голе Чернова офсайда нет?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12562

      Вомбат > Mr Green 2 апреля, 22:55

      Конечно, Осипенко закрывал вратарю обзор, но это пустячок по сравнению с откровенно левым пенальти. Судья явно топил за Ростов. Да, он удалил игрока Ростова, но я думаю, он это сделал, чтобы взбодрить команду. Потому что и до и после левого пенальти команда Ростов играла без огонька, ожидая, что Торпедо вот-вот само развалится. Так Ростов мог и доиграться. А вот оставшись в меньшинстве, ростовчане забегали и вполне ожидаемо победили самую слабую команду РПЛ.

      2
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      ...
      Рейтинг: +12958

      R_a_i_n > Вомбат 3 апреля, 07:38

      Удалить игрока что-бы взбодрить команду)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +55314

      MaxRnD > R_a_i_n 3 апреля, 09:32

      Бедолага генерирует свой "светлый поток сознания" на абсолютно серьёзных щах, даже не подозревая какой феерической глупостью это выглядит со стороны ))

      2
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      Рейтинг: +98

      То ли ещё будет > Вомбат 3 апреля, 13:13

      Что-то мотивчик такой сомнительный у судьи, "взбодрить" команду.

      0
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      Рейтинг: +65

      lavruxa1980 > Mr Green 21 час назад

      На повторе видно что Осипенко находился в районе штанги и никак не мог закрывать вратарю обзор и явно не делал ни каких движений к мячу, вроде даже наоборот двигался от мяча. пассивный офсайт, хотя конечно за уши можно натянуть что угодно... сейчас хрен поймешь с этим ВАР. по поводу пеналя, не знаю нахрена ВАР туда полез, судья все видел и его тупо переубедили... а Комли на опыте просто, почувствовал руку, прижал что бы Турищев не убрал её и завалился:)

      0
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      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY 2 апреля, 22:25

      Побольше Ростову случайностей и придёт закономерность.

      4
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