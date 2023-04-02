Карпин – о голах Ланговича и Чернова: «Чисто случайность. Они на тренировках никогда не забивают, а так – тем более»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 21-го тура РПЛ с «Торпедо» (2:1).

Ростовчане оба гола забили в меньшинстве – отличились защитники Андрей Лангович и Евгений Чернов.

– Что скажете о действиях команды до того, как остались в меньшинстве?

– Пока играли в равных составах, все было под контролем. Играли нормально, создавали моменты и заработали пенальти. А потом случилось удаление, продолжили прессинговать и перестроились на схему 4-2-3. В принципе, много получалось даже после удаления. И второй тайм начали также, не поменяли ничего. Когда забили второй гол, мы заменами перестраивались на схему 5-3-1, но чуть не успели и пропустили. Замены уже были готовы.

– Были ли определены пенальтисты перед матчем? Знали, кто будет бить?

– У нас есть два пенальтиста. Если раньше был Полоз, то сейчас есть еще Осипенко.

– Они между собой решали?

– Да. Нарешали…

– Насколько часто у Ланговича и Чернова подобные голы залетают на тренировках? Что сказали им?

– Они в принципе на тренировках никогда не забивают, а так – тем более. Чисто случайность.