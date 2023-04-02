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    Глава РПЛ: «Для лиги хорошо, что Дзюба феерит. Он звезда»

    Президент РПЛ Александр Алаев оценил результативность форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    «Хотел бы поздравить Дзюбу со званием «Игрок месяца» и Михаила Галактионова со званием «Тренер месяца». Я говорил еще перед рестартом сезона, что если Артем будет замотивирован и готов физически, то он поможет «Локомотиву» и будет полезен. Это подтвердилось.

    То, что Дзюба феерит, для лиги хорошо, потому что он действительно звезда. Наверное, просто уже забыли, сколько Артем забивал буквально год-два назад. Все сразу вспомнили, что Дзюба полтора месяца не тренировался. Однако и он, и Квинси Промес показывают, что если ты большой футболист, следишь за собой и готовишься, то можешь довольно быстро набрать кондиции и давать результат», – сказал Алаев.

    • Дзюба в «Локо» с февраля.
    • Его контракт рассчитан до лета.
    • У Дзюбы в 6 матчах за команду 6 голов.

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    Источник: Sport24

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    02.04.2023 15:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 2 апреля, 16:13

      С одной стороны конечно здорово , что РПЛ разжился хорошим игроком.
      С другой стороны это говорит об очень низком уровне лиги , раз можно пол- года не играя , в 34 года , прийти и стать лучшим.
      Катимся в пропасть.

      2
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      Рейтинг: +264

      Burtaze 2 апреля, 15:57

      Дзюбастый красава ..
      вовремя Локо подсуетился и фаланул его к себе...

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