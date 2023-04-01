Бальде объяснил мартовский твит с клоуном и цирком

Нападающий «Спартака» Бальде Кейта объяснил свой загадочный мартовский твит с цирком и клоуном.
– Правда ли, что эмодзи был посвящен журналистам?
– Это не было посвящено россиянам, или команде, или еще кому-то. Это вообще касается моей личной жизни.
- В августе «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
- Главный тренер Гильермо Абаскаль намекнул, что Бальде недостаточно хорошо тренируется, поэтому не играет.
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»