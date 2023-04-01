Бальде объяснил мартовский твит с клоуном и цирком

Нападающий «Спартака» Бальде Кейта объяснил свой загадочный мартовский твит с цирком и клоуном.

– Правда ли, что эмодзи был посвящен журналистам?

– Это не было посвящено россиянам, или команде, или еще кому-то. Это вообще касается моей личной жизни.