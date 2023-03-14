Абаскаль рассказал, почему не выпускает Бальде на поле

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему нападающий Кейта Бальде получает мало игровой практики.

– У вас в Кубке нет Шамара и Соболева, вы сами об этом сказали. Почему же тогда вы не выпускаете Кейта Бальде?

– Кейта – не центральный нападающий. И место в стартовом составе нужно заслужить на тренировке. Кто как тренируется – ситуация такая.