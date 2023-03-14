Абаскаль рассказал, почему не выпускает Бальде на поле

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему нападающий Кейта Бальде получает мало игровой практики.
– У вас в Кубке нет Шамара и Соболева, вы сами об этом сказали. Почему же тогда вы не выпускаете Кейта Бальде?
– Кейта – не центральный нападающий. И место в стартовом составе нужно заслужить на тренировке. Кто как тренируется – ситуация такая.
- В августе «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»