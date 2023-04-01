Агент Евсеева ответил, может ли тренер уйти в клуб РПЛ

Александр Маньяков, агент главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева, допустил уход своего клиента в клуб РПЛ, но не раньше лета.

«Вадим Валентинович сконцентрирован на работе в Ярославле. Сейчас очень хороший шанс для «Шинника» с его небольшим бюджетом попасть в стыки. Минимальное количество очков отделяет клуб от четвертого места.

Расклад очень интересный. Никто на «Шинник» перед сезоном не ставил, а Евсеев умеет работать. Считаю его одним из самых эффективных тренеров в стране.

Предложения из Премьер-лиги по окончании сезона будут. Но сейчас – Ярославль. Вадим собирал команду по крупицам, в зимнее окно усилился точечно, хотя была возможность взять больше игроков. И мы видим, что получается», – сказал агент.