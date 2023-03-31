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  • Генсек РФС: «Вся европейская общественность выступает за возвращение России»

Генсек РФС: «Вся европейская общественность выступает за возвращение России»

31 марта 2023, 20:40
8

Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, рассказал, как происходит взаимодействие с УЕФА по вопросу возвращения России в официальные европейские турниры.

— Кто входит в рабочую группу с той стороны?

— Руководство УЕФА. Это генеральный секретарь, все его замы, один из заместителей генерального секретаря ФИФА. Соответственно с нашей стороны я, Денис Рогачев — мой заместитель, отвечающий за правовой блок. В обсуждении вопросов по клубам также участвует Александр Алаев.

— В каких случаях подключается президент РФС Александр Дюков?

— Александр Валерьевич общается с высшим руководством УЕФА. По видео и по телефону каждую неделю с ними на связи. Он в курсе повестки и дополнительно аргументирует нашу позицию.

— Как бы вы описали происходящее?

— Кулуарно вся футбольная европейская общественность понимает неспортивную природу решения и выступает за участие российского футбола в международных соревнованиях. Ни на одном из конгрессов или встреч мы не встречались с позицией, согласно которой необходимость нашего возвращения ставилась бы под сомнение. Все национальные федерации выражают нам поддержку. И понимают тяжесть той ситуации, в которой находится российский футбол. Но политическое давление оказывается как на национальные ассоциации, так и на международные организации.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии (8)
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eugen-han
1680285488
Общественность - это поляки и шведы, которые осознали и захотели играть по правилам?
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RealDiMoNMadrid
1680285597
Опять политика...) ПОчему новости с ней публиковать можно, а комментировать ОТКРЫТО нельзя ?)
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Опорник84
1680286396
Кулуарно хотят возврата РФС в лоно УЕФА. Они ******.
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"supermax"
1680287326
Что-то какой-то совсем уж сомнительный заголовок
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Дядя Серёжа
1680318848
Интересно, с кем он бухает...
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nemolod
1680329709
Все это лицемерие,если они так хотят возвращения РФ то почему на футбольном конгрессе за это возвращение не голосуют? РФС давно пора поставить вопрос ребром,а то получается что отношения УЕФА,ФИФА с РФС как отношения женатого мужчины с незамужней женщиной,который пользует ее по своему желанию,а жениться только все обещает и обещает!
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dragoon000320
1680332675
бомбардир ну нафига использовать эти совковые понятия "генсек"? даже мерзко читать...
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моэм
1680334961
Чиновник - профан , не понимающий происходящего ни на футбольном поле и тем более околофутбольных процессов , где в УЕФА футбол на 3-4 месте , после функций политического рычага и футбола как бизнеса , где крутятся деньги банков и криминала .....
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