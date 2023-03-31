Генсек РФС: «Вся европейская общественность выступает за возвращение России»

Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, рассказал, как происходит взаимодействие с УЕФА по вопросу возвращения России в официальные европейские турниры.

— Кто входит в рабочую группу с той стороны?

— Руководство УЕФА. Это генеральный секретарь, все его замы, один из заместителей генерального секретаря ФИФА. Соответственно с нашей стороны я, Денис Рогачев — мой заместитель, отвечающий за правовой блок. В обсуждении вопросов по клубам также участвует Александр Алаев.

— В каких случаях подключается президент РФС Александр Дюков?

— Александр Валерьевич общается с высшим руководством УЕФА. По видео и по телефону каждую неделю с ними на связи. Он в курсе повестки и дополнительно аргументирует нашу позицию.

— Как бы вы описали происходящее?

— Кулуарно вся футбольная европейская общественность понимает неспортивную природу решения и выступает за участие российского футбола в международных соревнованиях. Ни на одном из конгрессов или встреч мы не встречались с позицией, согласно которой необходимость нашего возвращения ставилась бы под сомнение. Все национальные федерации выражают нам поддержку. И понимают тяжесть той ситуации, в которой находится российский футбол. Но политическое давление оказывается как на национальные ассоциации, так и на международные организации.