«Все русские напряглись»: Карвальо – о поведении Вагнера на встрече игроков ЦСКА с Путиным

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал о встрече футболистов столичного клуба с президентом России Владимиром Путиным после победы в Кубке УЕФА-2005.
— Рио Фердинанд признался, что своровал чайную ложку из Кремля. У вас остался какой-то сувенир на память?
— Ничего такого. Зато на столе сыграли в крестики-нолики с Вагнером Лавом.
— Нацарапали ключами на президентском столе?
— Рисовали на скатерти.
— Вагнер Лав сыграл с Путиным в футбол. Не боялись, что сейчас охрана всех выгонит?
— В тот день мы пришли на встречу очень уставшими, потому что накануне было большое празднование. И когда Вагнер начал играть с президентом, все русские напряглись — это витало в воздухе. А когда Путин улыбнулся, все расслабились. Так что все прошло позитивно.
- 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
- Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
- С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.
Источник: «Матч ТВ»