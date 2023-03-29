Мостовой – о победах Бельгии: «Это нельзя назвать успехом Тедеско, его выгнали из всех клубов»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил работу главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско. В 2019-2021 годах немец был в московском клубе.

«Нужно смотреть весь отборочный цикл Евро-2024. Сборная Бельгии действительно хорошая команда. Мы не знаем, что произошло с ней на чемпионате мира. Может быть, им надо было раньше менять тренера, Роберто Мартинес их уже долго тренировал, поэтому, возможно, назрело какое-то перестроение. Но для меня ничего не изменилось, сборная Бельгии по любому хорошая команда, и футболисты там классные. Теперь пришла перезагрузка после чемпионата мира, они же сделали выводы после провала на мундиале. Лукаку уже давно списывают со счетов и кричат, что он не тот. Ромелу Лукаку забил три гола Швеции.

Это нельзя назвать успехом Тедеско. Последние успехи Доменико — это то, что его выгнали из всех клубов в последнее время. Он участвует в отборочном цикле к Евро с сильной командой, ну и обыграли немцев, молодцы. Но мы знаем, что Бельгия хорошая команда, посмотрим, что дальше будет. Успех — это победа казахов над Данией. И то, надо быть скромнее», – сказал Мостовой.