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  • Мостовой – о победах Бельгии: «Это нельзя назвать успехом Тедеско, его выгнали из всех клубов»

Мостовой – о победах Бельгии: «Это нельзя назвать успехом Тедеско, его выгнали из всех клубов»

29 марта 2023, 18:06
7

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил работу главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско. В 2019-2021 годах немец был в московском клубе.

«Нужно смотреть весь отборочный цикл Евро-2024. Сборная Бельгии действительно хорошая команда. Мы не знаем, что произошло с ней на чемпионате мира. Может быть, им надо было раньше менять тренера, Роберто Мартинес их уже долго тренировал, поэтому, возможно, назрело какое-то перестроение. Но для меня ничего не изменилось, сборная Бельгии по любому хорошая команда, и футболисты там классные. Теперь пришла перезагрузка после чемпионата мира, они же сделали выводы после провала на мундиале. Лукаку уже давно списывают со счетов и кричат, что он не тот. Ромелу Лукаку забил три гола Швеции.

Это нельзя назвать успехом Тедеско. Последние успехи Доменико — это то, что его выгнали из всех клубов в последнее время. Он участвует в отборочном цикле к Евро с сильной командой, ну и обыграли немцев, молодцы. Но мы знаем, что Бельгия хорошая команда, посмотрим, что дальше будет. Успех — это победа казахов над Данией. И то, надо быть скромнее», – сказал Мостовой.

  • Тедеско принял Бельгию после ЧМ-2022.
  • При нем команда начала отбор Евро-2024 с победы над Швецией (3:0), а потом выиграла у Германии в товарищеском матче (3:2).
  • Евро-2024 примет Германия.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Бельгия Тедеско Доменико Мостовой Александр
Комментарии (7)
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NewLife
1680104174
Завистливый мудак, не переносит успешных людей.
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эд100
1680105114
ты сейчас никто, и звать тебя никак, и выгнать то тебя не откуда, балаболка чёртова. изгадил всё своё прозвище, превратившись из "Царя" в мелкого шакалёнка.
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Опорник84
1680107600
Хороший футболист, а как человек по ходу не очень. Кто мешад после карьеры футболиста стать хорошим тренером? А Тедеско красава.
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САДЫЧОК
1680108938
Да , всё просто ! Предыдущий Мартинес-физрук , хуже Черчесова !
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KLINSI
1680115714
Эх Санька( Своими ногами заслужил уважение.( не только болел КБ) А языком все прошлые заслуги хоронишь.
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ItalianFootball
1680158771
Неее, это успех Мостового, Сашка. Все нормально, вот таблеточки.
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zigbert
1680162447
Ну а как же по другому назвать если не "успех"? Пусть временный но все же успех. Чужая слава давно не дает Мостовому покоя.
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