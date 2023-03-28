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  • Орлов сравнил 11 воспитанников в составе «Краснодара» с коммунизмом: «Такая же утопия»

Орлов сравнил 11 воспитанников в составе «Краснодара» с коммунизмом: «Такая же утопия»

28 марта 2023, 11:14
18

Комментатор Геннадий Орлов высказался о мечте владельца «Краснодара» Сергея Галицкого увидеть на поле одновременно 11 воспитанников.

— В «Краснодаре» сейчас играет много иностранцев. Думаете, Галицкий отступил от своей идеи об одиннадцати воспитанниках в составе?

— Всем, кто мечтает, чтобы в клубе играли только воспитанники, я хочу сказать — в мире нет ни одного топового клуба, где играют только свои игроки. Посмотрите составы ведущих клубов!

Это утопия. Это как кто-то мечтал построить коммунизм, так и у Галицкого была утопическая идея с одиннадцатью воспитанниками в составе. Где бы тогда играл «Краснодар»? На первенстве края, наверное.

Футбол — это бизнес, большие деньги. Как вырастить большого мастера, так еще и 11 человек? Но Галицкому все равно спасибо — школа у «Краснодара» замечательная. Из нее вышло несколько игроков, которые сейчас играют в РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Орлов Алексей Галицкий Сергей
Комментарии (18)
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BRO_football
1679992272
Утопия, это когда бразильцам дают российское гражданство, чтобы те могли за сборную России участвовать.
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Дядя Серёжа
1679992411
А если 11 краснодарцев в одном туре выйдут за несколько команд, это не коммунизм, утопия?
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Ziklop
1679993888
Орлов это флюгерная утопия!
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Figo777
1679994000
Руд Василор - ванНистелстрой..., Крестьян Роналдо, Дер Вар Сар... ))))) https://www.youtube.com/watch?v=I9tAt3lqT-8
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Вомбат
1679998896
Не зря говорится - бойтесь своих желаний, они могут сбыться. Вполне реален сценарий, при котором в России профессиональный футбол умрет, и тогда исполнится желание Галицкого: за Краснодар в любительском чемпионате будут играть исключительно свои. Не дай Бог, конечно.
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Enter2006
1680001692
Какая утопия? Сборная СССР при "коммунизме" была в разы сильнее существующей Сборной России. И "цветных" там не было. "в мире нет ни одного топового клуба" "Посмотрите составы ведущих клубов!" - ну ты сравнил. прям вижу что Краснодар - супер топовый и ведущий клуб. "Футбол — это бизнес" - увы, это так. Жаль...
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baggio80
1680002153
Да хреновый вы комментатор и футбол не знаете Геннадий Орлов А как же клуб Атлетик Бильбао там играют все воспитанники клуба
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morgan59
1680003559
Сафонов, Литвинов, Бородин, Черников, Уткин, Фомин, Шапи, Игнатьев, Комличенко, Жигулёв, Сперыян. Вот пожалуйста 11 игроков.
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blackmanch
1680005331
ого
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ItalianFootball
1680074339
Дед до сих пор нас с миром сравнивает. В нынешних условиях изоляции - вполне реально наиграть 10-11 человек. Особенно с тем, что Галицкий сделал со школой Краснодара.
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