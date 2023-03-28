Орлов сравнил 11 воспитанников в составе «Краснодара» с коммунизмом: «Такая же утопия»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о мечте владельца «Краснодара» Сергея Галицкого увидеть на поле одновременно 11 воспитанников.

— В «Краснодаре» сейчас играет много иностранцев. Думаете, Галицкий отступил от своей идеи об одиннадцати воспитанниках в составе?

— Всем, кто мечтает, чтобы в клубе играли только воспитанники, я хочу сказать — в мире нет ни одного топового клуба, где играют только свои игроки. Посмотрите составы ведущих клубов!

Это утопия. Это как кто-то мечтал построить коммунизм, так и у Галицкого была утопическая идея с одиннадцатью воспитанниками в составе. Где бы тогда играл «Краснодар»? На первенстве края, наверное.

Футбол — это бизнес, большие деньги. Как вырастить большого мастера, так еще и 11 человек? Но Галицкому все равно спасибо — школа у «Краснодара» замечательная. Из нее вышло несколько игроков, которые сейчас играют в РПЛ.