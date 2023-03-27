10 фактов о Малкоме: жил в детстве в гараже, получал от Месси советы, на 100% ощущает себя русским

Малком – лучший бомбардир РПЛ. У него сейчас 16 голов – столько же и у Квинси Промеса, но он забил 2 гола с пенальти (у Малкома 0 таких мячей). В последнем победном матче «Зенита» (против «Химок») он оформил дубль и сказал: «В целом получаю огромное удовольствие от того, как проходит этот сезон. Наконец-то чувствую, что могу показывать на поле настоящего Малкома, которого хотел бы, чтобы все знали. Потому что в первые сезоны в «Зените» были травмы, повреждения, которые не давали показывать свой уровень».

Малком в огромном порядке, его уровень мы видим на поле. Но какой он в жизни, что интересного было в его карьере – вот 10 фактов о Малкоме, которые не относятся (или не очень относятся) к футболу.

1. Любит борщ.

2. Его маме не нравится имя Малком, поэтому она называет его просто Ма. Про имя Малком рассказывал так: «Да, мама не хотела, чтобы меня назвали Малкомом, но папа настоял. Чаще всего она меня называет Ма. Если обращается по полному имени – значит, я в чем-то провинился. Например, такое было в детстве, когда я не предупреждал ее о походе на вечеринку. Они ей никогда не нравились».

3. Еще Малком признавался, что его назвали в честь афроамериканского лидера Малкольма Икса.

4. Малком много говорит о детстве – что, несмотря на все сложности, ценит эти времена. Про сложности была такая цитата: «Все, что я имею сегодня, – это благодаря моей семье, моей работе и вовлеченности в футбол. Помню, что было время, когда мы жили в гараже, а мои бабушка и дедушка спали без оделяла, потому что своим укрывали меня».

5. Еще про бабушку: она продавала кастрюли, чтобы у Малкома были деньги на транспорт.

6. Что сказал Месси при первой встрече? Он просто сказал, чтобы Малком сохранял спокойствие. Саму конкуренцию против него Малком называет «здоровой».

7. У Малкома есть тату – мальчик с 97-м номером. 97 – год рождения, рядом – футбольные мечты Малкома: игра в ЛЧ, трофеи и т.д.

8. Есть небольшой скандал с Малкомом, бразильские медиа писали о нем еще в 2015 году. Малком получил права всего через 20 дней после 18-летия, хотя процесс по их получению (теория+практика+экзамены) в Бразилии занимает 3 месяца. В то же время медиа обнаружили, что в штате Сан-Паулу 5 тысяч человек незаконно получили права, стоимость – 6 тысяч реалов. Малком все отрицал.

9. В бразильском медиа Uol есть сравнение Малкома и Неймара. Точнее, один факт, который объединяет их (кроме футбола и выступлений за «Барселону» и сборную): они оба просили школу, чтобы закрепиться в футболе. Малком ушел после второго года старшей школы.

10. Немного о Малкоме и его российском гражданстве. Он уже говорил, что для него Россия за несколько лет стала настоящим домом. Вот его слова: «Я ощущаю себя на 100% местным жителем, меня даже снег и холод больше не смущают, как это было раньше, привык ко всему абсолютно. Мне здесь очень хорошо».

Фото: Maksim Konstantinov, ZUMAPRESS/Global Look Press