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Иванов назвал сумму, за которую готов продать «Урал»

27 марта 2023, 14:47
3

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о готовности продать клуб.

— Конец 80‑х — 90‑е годы — неспокойное время для нашей страны. Как удавалось справляться с трудностями, с криминалом, который наверняка пытался крышевать спорт?

— Каждый, у кого были деньги, так или иначе сталкивался с криминалитетом, какие‑то стрелки проходили, потому что кто‑то не поделился, а кто‑то продал что‑то не то. Конечно, все это было, нельзя забывать историю. Но ведь как‑то пережили эти годы.

Я создал мини‑футбольную команду «Синара» в 1992 году, потому что всю жизнь любил футбол, и у нас появилась возможность играть на первенство России. Мне было проще в этом плане. Мы пришли на завод, а нас никто не знал. Кто мы для них такие?

Спасибо директору Верх‑Исетского завода Владиславу Михайловичу Кавтреву, главе района Владимиру Андреевичу Терешкову — они в нас поверили, поддержали. Потом пришли бизнесмены, стали помогать футболу. Так и выжили.

— Братва хоть раз напрягала?

— Такого точно не было. Чем там в футболе мы могли поделиться с ними?

Вот говорят, что клуб можно за миллиард купить. Приходите в «Урал», давайте 2–3 миллиарда, думаю, и правительство региона со спонсорами не откажутся, скажут: если сможете лучше руководить, принесете большие деньги и будете развивать футбол, пожалуйста — действуйте.

Я только за! Но нет никого из желающих. В России не так много людей, готовых вкладывать в футбол — в нашей стране это пока не бизнес.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1679919702
Комментарий удален.
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Ziklop
1679921578
можно подумать что в статье будет речь о продаже, но это всего лишь фантазии с массой оговорок. "если бы да кабы то всё можёт быть."
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САДЫЧОК
1679929310
Смешной , этот тип , Иванов ! Клуб существует , на госбюджете - а , он хочет продать ! Значит , ему сказали , что бюджетных денег , больше не будет !
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