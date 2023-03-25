Талалаев впервые прокомментировал свой уход из «Торпедо»

Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о своей отставке.
«Попрощался с командой, административно-медицинским штабом «Торпедо». Благодарю всех за совместную работу.
Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил. Я не справился с задачей, которую ставил перед собой.
Команда и штаб отдали максимум. Всем удачи! Будьте здоровы и счастливы!» – написал тренер в соцсетях.
- Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года.
- При нем команда потерпела 9 поражений в 12 матчах.
- «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 20 туров.
- Москвичи набрали 10 очков, отставание от спасительного 14-го места – 7 баллов.
Источник: «Бомбардир»