Талалаев впервые прокомментировал свой уход из «Торпедо»

Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о своей отставке.

«Попрощался с командой, административно-медицинским штабом «Торпедо». Благодарю всех за совместную работу.

Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил. Я не справился с задачей, которую ставил перед собой.

Команда и штаб отдали максимум. Всем удачи! Будьте здоровы и счастливы!» – написал тренер в соцсетях.