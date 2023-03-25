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Талалаев впервые прокомментировал свой уход из «Торпедо»

25 марта 2023, 10:35
6

Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о своей отставке.

«Попрощался с командой, административно-медицинским штабом «Торпедо». Благодарю всех за совместную работу.

Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил. Я не справился с задачей, которую ставил перед собой.

Команда и штаб отдали максимум. Всем удачи! Будьте здоровы и счастливы!» – написал тренер в соцсетях.

  • Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года.
  • При нем команда потерпела 9 поражений в 12 матчах.
  • «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 20 туров.
  • Москвичи набрали 10 очков, отставание от спасительного 14-го места – 7 баллов.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Торпедо Талалаев Андрей
Комментарии (6)
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Эном айс
1679730736
Почти достойно попрощался. Немного едкости в концовке выдало истинный смысл..
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Enter2006
1679732804
Что теперь? На "СрачТВ" экспертом как обычно?
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eugen-han
1679733470
Трус, который не пошел до конца,- это про решение задачи. Наверное это его конец в тренерской карьере, по крайней мере в РПЛ и ей подобных и равных лигах, но разве что теперь его потолок - это первая лига.
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Chicha
1679734290
Физрук долбаный, наобещал и срулил.
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Опорник84
1679747419
Что то у Талалаева не идет , толи клубы не его, то ли как профессионалу ему надо стараться.Куда не кинь, а тренерский отечественный цех, не тянет.Ну может за редким исключением. Боюсь что Бесковых, Ивановых в ближайшее время не видно.
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zigbert
1679749237
Как то все получилось неожиданно и быстро. Наверное понял что с таким составом трудно переломить ситуацию. Хотя знал на что шел.
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