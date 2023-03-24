«Позорище»: Силкин разнес сборную России за матч с Ираном

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин недоволен игрой сборной России против Ирана (1:1).

«Игра сборной России против Ирана — позорище, других слово просто нет. Уже сколько времени отпущено на то, чтобы делать команду, перестраивать ее, и что мы видим? Не можем обыграть Узбекистан, Таджикистан и Иран. Такое ощущение, что у футболистов вообще нет интереса. Они либо не могут, либо же не хотят. Другого не дано. Сложно объяснить такие результаты и игру.

Вчера на поле вышли играть только Антон Зиньковский и Матвей Сафонов. Страшно представить, что будет дальше», – сказал Силкин.