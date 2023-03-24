Канчельскис ответил, нужно ли увольнять Карпина после ничьей с Ираном

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис не считает, что главного тренера команды Валерия Карпина нужно увольнять.

«Ну, сыграли вничью и сыграли. Да, не самый зрелищный матч, мало атаковали. Откровенно говоря, ничего не создали. Но что теперь, Карпина увольнять после ничьи с Ираном? Это бред.

Матч ни на что не влияет, по нему нельзя судить о работе тренера. Пусть Карпин работает дальше, лучше у нас нет кандидатур», – сказал Канчельскис.