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  • Канчельскис ответил, нужно ли увольнять Карпина после ничьей с Ираном

Канчельскис ответил, нужно ли увольнять Карпина после ничьей с Ираном

24 марта 2023, 19:40
9

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис не считает, что главного тренера команды Валерия Карпина нужно увольнять.

«Ну, сыграли вничью и сыграли. Да, не самый зрелищный матч, мало атаковали. Откровенно говоря, ничего не создали. Но что теперь, Карпина увольнять после ничьи с Ираном? Это бред.

Матч ни на что не влияет, по нему нельзя судить о работе тренера. Пусть Карпин работает дальше, лучше у нас нет кандидатур», – сказал Канчельскис.

  • Россия не выиграла 3 матча подряд.
  • 26 марта россияне примут Ирак.
  • Россия отстранена от официальных международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Иран Канчельскис Андрей Карпин Валерий
Комментарии (9)
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komarinskiy
1679677111
скучнейший матч
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raritet
1679678870
Считаю, что сборной должен заниматься тренер не обремененный клубной работой. И необходимо дать ему время на создание команды. Пока нам не грозит участие ни в каких соревнованиях кроме военных , нужно использовать это время . Правда , не вижу пока подходящего строительного материала. Те несколько минут, что смог потерпеть то, что происходило в матче с арабами навеяли главную мысль:" Где то Леня был прав".
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Alex Flash
1679678962
больше некому позвонить кроме как...
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Koni_Best_1
1679680240
Бредовый вопрос изначально....увольнять тренера сборной, из-за ничьей в матче который нафиг никому не нужен и ни на что не влияет, это больными надо быть
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BRO_football
1679683444
Увольнять из-за товарищеских матчей - бред
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Бригадный
1679714126
Мотивация в спорте есть всегда. даже в самых товарищеских матчах. Выноси соперников с крупными счетами и при красивой игре. Будешь зарабатывать репутацию. Хоккей наш, например, в любом матче с любым соперником способен давать результат и показывать красивую игру. Поддерживает и укрепляет авторитет. Так, что даже канадцы откровенно говорят: любые международные соревнования без российского хоккея неинтересны, как минимум. А когда гламурный полудурок Карп из матча в матч дает убогое до отвращения зрелище без какого либо положительного результата, то какая будет репутация у сборной Карпа? Насмешки и устойчивое мнение - выкинули эту бригаду из соревнований и ххх с этим.
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