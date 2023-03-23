«В России мы отвыкли так играть по разным причинам»: Карпин – об атмосфере на матче с Ираном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил болельщиков, посетивших товарищескую встречу с Ираном.

Результат матча – 1:1.

На игре было около 13 тысяч человек.

В РПЛ проблемы с посещаемостью из-за Fan ID.

«Прием замечательный, встретили нас отлично, в смысле за полем.

Может быть, стадион был и неполный, но те люди, которые пришли на арену, создавали атмосферу и шум, в России мы по разным причинам отвыкли так играть.

Напомнили нам, что такое футбол при зрителях», – сказал Карпин.