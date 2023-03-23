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    Агент Головина ответил, предлагала ли «Боруссия» 40 миллионов за игрока «Монако»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на новость о рекордном предложении дортмундской «Боруссии».

    • Сообщалось, что зимой немецкий клуб предлагал за игрока 40 миллионов евро.
    • Никогда за российских футболистов не платили больше.
    • Головин отказал «Боруссии» и продлил контракт с «Монако» до 2026 года.

    «Подтверждаю факт интереса немецкого клуба к Александру, но о сумме мне неизвестно.

    Он верен клубу, счастлив играть в «Монако» и приносить ему пользу», – сказал агент.

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    Источник: «Спорт РБК»

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