Трансфер Головина в дортмундскую «Боруссию» мог стать рекордным – игрок «Монако» отказался переходить

Шило на мало смысла не увидел менять, а там ещё попробуй в новом месте закрепись
Стали известны подробности несостоявшегося перехода Александра Головина в «Боруссию» Д.
Зимой немецкий клуб предлагал за игрока «Монако» 40 миллионов евро, но тот ответил отказом.
Головин решил остаться во Франции и продлить контракт с монегасками до 2026 года.
- 40-миллионный трансфер мог стать рекордным для российских футболистов.
- Головин имел возможность превзойти свое же достижение (30 млн евро – из ЦСКА в «Монако» в 2018 году).