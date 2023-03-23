Трансфер Головина в дортмундскую «Боруссию» мог стать рекордным – игрок «Монако» отказался переходить

Стали известны подробности несостоявшегося перехода Александра Головина в «Боруссию» Д.

Зимой немецкий клуб предлагал за игрока «Монако» 40 миллионов евро, но тот ответил отказом.

Головин решил остаться во Франции и продлить контракт с монегасками до 2026 года.