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    Трансфер Головина в дортмундскую «Боруссию» мог стать рекордным – игрок «Монако» отказался переходить

    Стали известны подробности несостоявшегося перехода Александра Головина в «Боруссию» Д.

    Зимой немецкий клуб предлагал за игрока «Монако» 40 миллионов евро, но тот ответил отказом.

    Головин решил остаться во Франции и продлить контракт с монегасками до 2026 года.

    • 40-миллионный трансфер мог стать рекордным для российских футболистов.
    • Головин имел возможность превзойти свое же достижение (30 млн евро – из ЦСКА в «Монако» в 2018 году).

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    Источник: «Спорт РБК»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6003

      AtticusFinch 2 часа назад

      Шило на мало смысла не увидел менять, а там ещё попробуй в новом месте закрепись

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      Рейтинг: +22

      Figo777 3 часа назад

      Саша - топ-игрок! Надеюсь, травма несерьезная! В этом сезоне ему стали больше игрового времени давать - результат на лицо! Очень рад за него!

      0
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      Рейтинг: +294

      Мортус 4 часа назад

      Жить в Монако(!!!), да ещё временами мячик попинать в лёгкую. Какой Дортмунд!?? Там моментально натянут что-нибудь на глаз за вальяжный санечкин футбик.

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      Рейтинг: +1703

      Artemka444 4 часа назад

      Конечно испугался!!!

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      Рейтинг: +2344

      моэм 5 часов назад

      Уйти из Монако , когда с таким трудом "вписался " в игру команды , при наличии неспособности быстро "вписываться в другой футбол , стало бы большой глупостью .... тем более начинать всё сначала в 27 лет в Бундеслиге , где совсем другой футбол.....Оказывается даже у футболистов есть мозги .....очень благоразумный поступок , мои поздравления Головину , или его советчику.

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      Рейтинг: +1479

      elessar arnor 5 часов назад

      если правда, то сказочный дурак, разочарование

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      Рейтинг: +1926

      lek! 5 часов назад

      Слабый ТЫ человек Александр , Боруссия для тебя был бы шагом в перед .
      А ТЫ испугался или повелся на деньги , есть еще одно все эти разговоры всего лишь выдуманная сказка .

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