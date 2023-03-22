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    «Сильнейшая сборная за год, против которой мы играли»: Карпин – о сопернике сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Ираном.

    «Нормальный путь до Ирана. Для нас, ростовских, — вообще сказка. Всего 4 часа на самолете и 1,5 на автобусе.

    За последний год Иран — самая сильная сборная, против которой мы играли. Ожидаем интересную игру. Иран — одна из сильнейших сборных Азии.

    К сожалению, получили травмы Головин, Миранчук и Джикия, еще вирусная инфекция у Макарчука. Четыре футболиста, на которых мы рассчитывали, не примут участие. Посмотрим по состоянию, будем ли довызывать игроков.

    Матч [с Ираком] 26 марта? Мы готовимся, дальше не знаю», – сказал Карпин.

    • Россия сыграет с Ираном в Тегеране 23 марта.
    • 26 марта команда встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2026

      Красногвардейчик 9 минут назад

      За последний год Иран — самая сильная сборная, против которой мы играли.
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      А когда вы с ней уже за последний год?))

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