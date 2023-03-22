«Сильнейшая сборная за год, против которой мы играли»: Карпин – о сопернике сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Ираном.
«Нормальный путь до Ирана. Для нас, ростовских, — вообще сказка. Всего 4 часа на самолете и 1,5 на автобусе.
За последний год Иран — самая сильная сборная, против которой мы играли. Ожидаем интересную игру. Иран — одна из сильнейших сборных Азии.
К сожалению, получили травмы Головин, Миранчук и Джикия, еще вирусная инфекция у Макарчука. Четыре футболиста, на которых мы рассчитывали, не примут участие. Посмотрим по состоянию, будем ли довызывать игроков.
Матч [с Ираком] 26 марта? Мы готовимся, дальше не знаю», – сказал Карпин.
- Россия сыграет с Ираном в Тегеране 23 марта.
- 26 марта команда встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.
Источник: Sport24