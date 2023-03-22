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    «Повыпендриваются и отменят»: Павлюченко – о Fan ID

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко считает, что индивидуальные паспорта болельщиков (Fan ID) вскоре отменят.

    — Fan ID не оформлял. В дальнейшем не планирую оформлять, у меня его нет.

    — Сейчас пустые стадионы, как с этим бороться?

    — Первая причина — это Fan ID. Когда я увидел, что «Спартак» играет при четырех тысячах болельщиков на стадионе, решил, что это пародия футбола. Я считаю, что Fan ID надо убирать, потому что футболисты играют для болельщиков, которые приходят на стадион. Болельщики должны приходить и просто получать удовольствие, а не что-то оформлять. Для меня это загадка — для чего это?

    — Fan ID — это убийца футбола?

    — На сегодняшний день по тому, что мы видим на трибунах — да. Но футбол всегда будет жить, его не убить. Может быть, все привыкнут и оформят карту болельщика, но пока мы видим только бойкот.

    — Вы не думали, что Fan ID могут отменить?

    — Мне кажется, что чуть-чуть повыпендриваются и отменят. Все просят, все об этом говорят: и болельщики, и футболисты. Есть те, кто за безопасность? Какая? Что может произойти? Ты же на машине не заедешь на трибуну. Я бомбу или оружие пронесу? Глупо говорить про безопасность. Мы без Fan ID и так в базе данных и каждого прослушивают. Я против Fan ID!

    • С весны Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

    «Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5544

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Правила дорожного движения не отменили, только больше выдуривают

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