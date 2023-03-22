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«Повыпендриваются и отменят»: Павлюченко – о Fan ID

22 марта 2023, 09:27
3

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко считает, что индивидуальные паспорта болельщиков (Fan ID) вскоре отменят.

— Fan ID не оформлял. В дальнейшем не планирую оформлять, у меня его нет.

— Сейчас пустые стадионы, как с этим бороться?

— Первая причина — это Fan ID. Когда я увидел, что «Спартак» играет при четырех тысячах болельщиков на стадионе, решил, что это пародия футбола. Я считаю, что Fan ID надо убирать, потому что футболисты играют для болельщиков, которые приходят на стадион. Болельщики должны приходить и просто получать удовольствие, а не что-то оформлять. Для меня это загадка — для чего это?

— Fan ID — это убийца футбола?

— На сегодняшний день по тому, что мы видим на трибунах — да. Но футбол всегда будет жить, его не убить. Может быть, все привыкнут и оформят карту болельщика, но пока мы видим только бойкот.

— Вы не думали, что Fan ID могут отменить?

— Мне кажется, что чуть-чуть повыпендриваются и отменят. Все просят, все об этом говорят: и болельщики, и футболисты. Есть те, кто за безопасность? Какая? Что может произойти? Ты же на машине не заедешь на трибуну. Я бомбу или оружие пронесу? Глупо говорить про безопасность. Мы без Fan ID и так в базе данных и каждого прослушивают. Я против Fan ID!

  • С весны Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

«Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID

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Комментарии (3)
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Дядя Серёжа
1679469207
Правила дорожного движения не отменили, только больше выдуривают
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zigbert
1679487426
С доводами Павлюченко трудно не согласиться. Все это верно и правильно но чтобы отменить fan id ни один депутат пальцем не пошевелит.
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Fialet
1679505759
Отменят только когда придумают что нибудь похитрее.
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