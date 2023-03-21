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  • Дани Алвес написал трогательное письмо жене из тюрьмы: ранее она подала на развод

Дани Алвес написал трогательное письмо жене из тюрьмы: ранее она подала на развод

21 марта 2023, 23:39
4

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес написал письмо из тюрьмы своей жене Джоане Санс.

  • Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы.
  • Игрок находится в тюрьме с января.
  • Он 4 раза менял показания.

Ранее Санс подала на развод с футболистом и опубликовала эмоциональное открытое письмо к 39-летнему бразильцу, который находится под арестом по делу об изнасиловании.

Алвес ответил ей трогательным личным письмом, которое попало в испанские СМИ. Вот, что Дани пишет Джоане:

«Моя дорогая Джоана. Было почти восемь лет большой любви, привязанности, уважения и взаимной заботы. В последние несколько лет все вещи становилось проще и приятнее. Ты и мои дети, Дани Филью и Виктория, были для меня самым дорогим в жизни.

Вместе мы выросли с того дня, как встретились. С первой минуты мы начали совместную жизнь. Мы сопровождали друг друга все эти годы, укрепляя и балуя друг друга. Сейчас, в эти трудные минуты, я сожалею о твоeм решении и с нетерпением жду, когда жизнь даст нам ещe один шанс.

Я понимаю боль, которую причиняет несправедливая ситуация, и понимаю, что вы не смогли выдержать всего этого давления. Факты, в которых меня обвиняют, чужды мне и ценностям, которыми я руководствуюсь в жизни: любовь, уважение и усердие.

Я буду продолжать бороться, как и всегда, веря в себя, при поддержке и уверенности тех, кто знает, что я представляю из себя на самом деле. Я буду бороться до конца с безусловной любовью к моми детям, моим родителям и тем, кто продолжает быть рядом со мной, чтобы вскоре доказать всему миру мою невиновность».

Жена Дани Алвеса сообщила о разводе с футболистом: она написала эмоциональное письмо

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Комментарии (4)
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Таврида
1679436075
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barinka_al
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zigbert
1679485766
И что теперь это письмо может изменить? Суд определит степень его вины.
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