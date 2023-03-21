Буффон ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим вратарем в истории

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим голкипером в истории футбола.

«Не люблю такие вещи. Я хорошо понимаю спорт и футбол. Я играл против многих сильных вратарей, и многим из них не везло так, как мне, поэтому нас нельзя сравнивать.

Петр Чех был действительно хорош, он был одним из лучших в истории», – сказал Буффон.